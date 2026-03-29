病榻前還在寫書 子女憶父：大腦到生命最後仍高速運轉

李昌鈺（左）12歲入學彰化高中初中一年級的學生照，以及施振榮（右）就讀彰中的學生照。（彰化高中提供）

享譽國際的鑑識專家李昌鈺博士辭世，其子女昨傳訊給國內鑑識界友人，證實這名被譽為「當代福爾摩斯」的鑑識先驅已走完傳奇一生。李昌鈺生前仍全力撰寫新書「從十起失蹤人口案件中汲取的教訓」，子女感性表示「父親的大腦直到生命最後一刻仍高速運轉」，即便是在臨終前的數週，依然掛念著新書中的失蹤人口案件。

子女表達，李昌鈺在遺願中特別交代不舉行公開追悼儀式，希望各界能透過分享他傳授的知識與啟發，將鑑識科學與追尋真相的精神傳遞給下一代，這才是他心中最好的告別方式。

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子女表示，在長達數十年的職業生涯中，父親始終秉持「讓不可能成為可能」的信念，不僅親身參與全球數千起重大案發現場，更將後半生的心血奉獻於教育，其學生遍布世界各地，想到父親所傳授的知識正透過成千上萬的學生呈指數成長地影響下一代，這份巨大的影響力令家人深感震撼與驕傲。

曾說除了眼睛 所有器官都捐出

子女說，認識李昌鈺的人都知道他是務實的人。針對後事，他特別叮囑不舉行公開儀式，而是希望曾受他啟發的同事與學生，能持續支持他親手創立的研究所發展，在法醫科學與刑事司法領域持續深耕並支持全球學生教育。子女強調，雖然父親的腳步停下了，但嚴謹與智慧將透過每個熱愛科學辦案的人永流傳。

據了解，李昌鈺過去接受媒體受訪時曾表示，自己的遺囑已經寫好，所有器官都捐出，他笑說：「除了眼睛，假如有天堂地獄，我還是要靠眼睛吃飯。」

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