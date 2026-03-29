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    一生處理47國、8千多宗刑案「一位讓真相被看見的人」

    2026/03/29 05:30 記者邱俊福、劉慶侯／台北報導
    李昌鈺博士（左）與李承龍博士（右）。（記者劉慶侯翻攝）

    李昌鈺博士（左）與李承龍博士（右）。（記者劉慶侯翻攝）

    國際知名鑑識專家李昌鈺辭世，警政署發文悼念，強調李昌鈺是「一位讓真相被看見的人」，畢生致力推動刑事鑑識科學、犯罪現場重建、法庭科學教育及跨國專業交流，對全球刑事偵查、鑑識科學發展及司法正義實踐，均有深遠而卓著的影響。

    弟子稱恩師：化不可能為可能的科學神探

    擔任李昌鈺物證科學教育基金會監察人的李承龍，也是國內培養出的警察幹才，兩人不約而同投向刑事鑑識領域，並有師徒子弟兵的深厚情誼。李承龍昨聞噩訊，沈痛寫下「永遠的恩師，化不可能為可能的科學神探」追思文。

    李承龍當年有幸前往美國康州紐黑文大學 （University of New Haven） ，擔任李昌鈺鑑識科學研究院的訪問學者。他表示，白天在康州警政廳的鑑識科學實驗室做博士論文實驗，晚上到紐黑文大學上課進修，接受李昌鈺的親炙教導，逐步奠定他在鑑識科學方面的知識。

    他的追思文表示，跟隨李博士奔走全球，傳承鑑識薪火的無倦行者，為了推廣鑑識科學與進行國際學術交流，曾一同前往菲律賓、印度、波蘭、克羅埃西亞、維也納、卡達、沙烏地阿拉伯、土耳其、美國及中國等地參加國際研討會。那種為科學奉獻的體力與熱忱，總是讓晚輩自嘆不如。

    他說，李昌鈺一生處理過全球四十七個國家、超過八千多宗刑事案件，出庭作證逾千次，即便在生命的最後幾天，依然在病榻前埋首撰寫新書，這種將一生奉獻給真相與正義的精神，令人無比敬佩。

    警政署表示，早年刑事局籌建DNA實驗室期間，李昌鈺不僅提供技術、實習及訓練支援，更促成警察機關首座DNA實驗室於一九九三年三月八日成立，使DNA鑑定正式成為我國刑事司法的重要科學工具，其後，更促成刑事局刑事鑑識中心二〇二三年八月十六日法制化，成為我國警政鑑識工作一項重要里程碑。

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