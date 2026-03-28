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    首頁 > 社會

    防少年淪人球 少事法禁法院再移送 違憲

    2026/03/28 05:30 記者楊心慧／台北報導
    憲法法庭昨宣判一一五年憲判字第三號判決「少年保護事件禁止再行移送案」部分違憲。（記者楊心慧攝）

    憲法法庭昨宣判一一五年憲判字第三號判決「少年保護事件禁止再行移送案」部分違憲。（記者楊心慧攝）

    桃園、屏東各有一名少年犯罪，因設籍在花蓮、無其他現居地，被事發地法院移送花蓮地院，實際上兩少年各住在桃、屏，盼能回到原法院審理，但少年事件處理法第十五條後段規定「受移送之法院，不得再行移送。」即案件一經移送，就不能再移轉；憲法法庭昨宣判「一一五年憲判字第三號」判決，認為「少年保護事件禁止再行移送案」部分違憲，要求相關機關自判決公告日起兩年內修改。

    兩年內修法

    憲法法庭書記廳長許碧惠說明，本案為花蓮地院少年法庭法官提出的兩件聲請案，兩案少年戶籍均在花蓮，由桃園、屏東地院移送給花院審理。但花院調查發現，兩少年未住在花蓮，均請求改由實際居住地的法院審理，卻因少事法規定而無法如願，花院法官認為該規定違憲，去年三月及七月向憲法法庭聲請釋憲。

    憲法法庭表示「禁止再行移送」規定，原意在避免法院互相推諉案件，使少年淪為人球及延宕程序，目的尚屬正當，但實務上可能因調查不足、判斷錯誤，或少年生活環境變動，導致原受移送法院已非最適當法院，若仍不得再移送，反而不利少年最佳利益。

    憲法法庭認為，該規定違反憲法保障少年人格權及國家應負特別保護義務，亦不符比例原則，宣告相關部分自判決公告起失效，兩年內完成修法。修法前，受移送法院經調查後，如認其他法院更適合，得再行移送，當事人並得提起抗告；欠缺救濟途徑部分，也應一併檢討修正。

    此判決由五名大法官謝銘洋、呂太郎、蔡彩貞、陳忠五、尤伯祥評議，未參與評議的三名大法官蔡宗珍、楊惠欽、朱富美提出不同意法律意見書，指五名大法官所做判決不具效力，聲請案也不符法院聲請憲法審查的法定要件，應不受理，相關制度若有調整必要，屬立法政策修正問題。

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