豪奢度日 ３百多張紅單不繳

警方查扣現金約十一萬元，以及芋圓專專賣店名片盒、人頭金融卡、手機等贓證物。（記者邱俊福翻攝）

「典芋長」負責人黃柏偉涉嫌以加盟連鎖店方式，坑殺十六名的股東、加盟主約一三〇〇萬元。檢警逮人後，發覺黃男口才一流，一直以經營不善等理由，試圖說服警方是真心想要經營，不是有心訛詐，但警方查知他詐取得來的加盟金，都花費在出國旅遊、買車等吃喝玩樂，以及每月六萬元供養越南籍范姓前女友，根本不是他口中所述全部用在事業上。

警方調查，黃男的父親、大伯在新北市萬里區做芋圓，其父親原本在桃園夜市成立「典芋長」攤位販售甜湯，每周營業額約一萬元，之後攤位交由黃男經營，但黃男工作不踏實，後來將攤位頂給他人，自己開始透過社群網站平台投放加盟投資廣告，以可賺大錢的話術願景誘騙民眾投資。

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由於黃男的品牌貸款不易，便找上李姓友人（已過世）合作，由李男經營的知名連鎖「日春」木瓜牛奶店名義，協助本金不足的加盟主貸款，貸款的款項，李男取得一成為佣金。

加盟主花錢加盟後，黃男須負責裝潢、器材與提供手工芋圓原料、技術等，但許多店面裝潢到一半，號稱手工芋圓也只是機器生產，機具器材也不完備，導致加盟主無法開店營運，少部分加盟主還勉強自己想辦法開店，皆無法支撐，仍關店收場。

警方追查，黃男詐來的金錢，先後購買四輛二手賓士轎車使用，以及出國旅遊，與范姓越南女友交往期間，每月花費六萬元供養；但二〇二四年開始，他積欠停車費，也拒繳違規紅單，二年來累積三百多張紅單未繳，高達約卅二萬元。此外，他曾在北市內湖區租房，但只給押金，拖欠租金，遭房東趕走後，大都投宿汽車旅館與商旅，沒錢時會到健身房洗澡。

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