騙加盟詐千萬 「典芋長」收押

「典芋長」負責人黃柏偉被移送偵辦。（記者邱俊福翻攝）

至少16人血本無歸

「典芋長」芋圓專賣店負責人黃柏偉，自二〇二三年起涉透過網路社群平台投放加盟投資廣告，稱可提供加盟創業輔導、設備及原料供應等一條龍式服務，甚至可協助貸款籌措資金，未料加盟人花錢加盟及裝潢店面後，黃男的器材設備、包裝等均未履約到位，店面無法開幕，血本無歸。刑事警察局偵四大隊第二隊據報逮捕黃男，檢方依加重詐欺、洗錢罪向法院聲押獲准；初步清查，至少有十六人受騙，財損約一三〇〇萬元。

改名芋霸四海續騙

檢警追查，不少股東、加盟人組自救會提起訴訟及投訴媒體後，黃男竟持續透過網路平台刊登加盟相關廣告，故意改以「芋霸四海」名義招攬加盟投資，十分惡質。

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警方調查，黃男以甜品品牌「典芋長」名義，透過網路社群平台投放加盟投資廣告，吸引民眾上門洽詢加盟及投資，黃男於招攬加盟過程中，會向有興趣的民眾，以話術包裝加盟內容，加盟餐車開價四十萬至六十萬元，店面則要九十八萬元，並簽署不明確的加盟契約。

不少加盟人簽約付錢後，找地點租店及裝潢好店面，卻發覺黃男承諾的設備、原料供應等加盟事項，均未依預期進行，一再拖延履約內容，造成無法開幕，不僅加盟金拿不回來，還要負擔租金、貸款，造成雙重損失，求償無門。

警方於本月十一日，逮捕黃男與涉嫌提供帳戶的范姓越南籍女友到案，檢方複訊後將黃男聲押獲准，諭知范女限制住居。

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