迷玄學想裸奔 母阻止遭亂刀砍重傷

張男弒母後上街頭裸奔遭警方壓制。（民眾提供）

70歲老母親 搶回一命

台中市南區廿六日晚間驚傳駭人弒母案，卅九歲張姓男子疑思覺失調症、沉迷玄學宗教，案發時試圖裸體出門遭母親制止，張男涉持菜刀猛砍七十歲母親，造成頭、頸及四肢多處嚴重受創大量出血，幸搶救撿回一命，裸身跑上街頭的張男隨後遭警方逮捕並強制就醫，全案依殺人未遂罪法辦。

據了解，張男原本有工作、行為正常，前陣子不知何故住院，近期迷上玄學宗教加上疑患思覺失調症，情緒不穩定。他前天下午就曾裸體衝上頂樓，被父親帶回家，對於為何脫光光出門說不出所以然，當晚他又要裸體出門，遭到母親制止時，竟揮刀砍傷母親。

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渾身血 沿街狂奔被捕

鄰居說，案發時張家傳出激烈爭吵與尖叫聲，隨後張男裸身從九樓住處衝出社區大樓，右手持菜刀、左手抱著AED（自動體外心臟電擊除顫器），身上沾滿血跡，沿街狂奔約一點四公里，路上民眾見狀驚恐閃避。轄區第三分局接獲通報趕抵，使用辣椒水將張男制伏上銬，強制送醫。

喊為何殺我 強制就醫

張男到院時情緒激動，不斷高喊：「為什麼要殺我？」但其身上看不出有傷，血跡均為噴濺血漬。警方查出，案發時張父外出買菜，返家驚見妻子倒臥血泊，立即報案求助，張母頭部及四肢有多處傷勢，張男也就醫中，警方將待兩人情況穩定再進一步調查，同時釐清張男的精神狀態。

台中市社會局表示，該家庭沒有家暴通報紀錄，警方將協助相關人聲請緊急保護令，社工人員也將視當事人需求提供相關福利資源。

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