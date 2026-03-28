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    首頁 > 社會

    女趴引擎蓋攔詐團車手 遭甩落再輾重傷

    2026/03/28 05:30 記者許國楨／台中報導
    女子趴在詐團車手轎車的引擎蓋上，苦撐約1.5五公里被甩落。（資料照）

    女子趴在詐團車手轎車的引擎蓋上，苦撐約1.5五公里被甩落。（資料照）

    一名女子為了替遭到詐騙的母親討回公道，與親友設局誘捕詐騙集團車手，對方發覺後駕車逃逸，她竟奮不顧身撲上引擎蓋攔車，整個人被強行載走狂飆，隨後女子遭甩落，還被車手兩度輾壓重傷。台中地院審理後，依殺人未遂等罪判吳姓車手八年九月。

    約詐團面交 為母討公道

    邱姓婦人是在去年九月誤信假投資與虛擬貨幣投資話術，分三次共交付一百三十萬元給車手後驚覺受騙，她與子女、親友共七人商議設局，假意要再交付四十萬元，與詐團約在台中市太平區見面。

    當天三十七歲吳姓車手依指令抵達面交地點取款時，察覺異狀，踩油門加速逃逸，衝撞圍堵的邱婦親友，有人抓住車門遭拖行受傷，混亂中，邱婦的女兒衝到車前，整個人趴上引擎蓋試圖逼停車輛，但吳男未停車，反而高速蛇行、急煞甩動車身，企圖將她甩落。

    車手毒駕肇事 判八年多

    女子趴在車頭苦撐約一點五公里，終於體力不支摔落地面，先遭吳男的車子前輪輾過；未料吳男為了逃逸再倒車，導致女子遭二度輾壓，造成六根肋骨骨折、骨盆碎裂及全身多處挫傷，當場失去意識。警方將吳男圍捕到案，查出他開車前吸食安非他命毒品，之後毒駕去取款及肇事。

    吳男辯稱，當時以為是遭警方追捕，因緊張才加速逃離；但法院認為，他明知車頭有人仍持續高速危險駕駛，且在被害人倒地後再度輾壓，行為足以致命，具有明確殺人未遂的不確定故意，依殺人未遂罪判刑八年、兩個傷害罪各判三月、共同詐欺取財罪一年八月、毒駕八月、毀損三月，合併執行八年九月，其中五個月可易科罰金。

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