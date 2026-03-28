恐怖情人沿街追殺前女友插喉亡

女子遭砍多刀，頸部還插著刀，失去呼吸心跳，救護人員到場急救。（民眾提供）

路過情侶冒險援救 1男也遭砍傷臉 凶嫌自己手也受傷

台中市西區街頭昨天傍晚發生駭人追砍情殺命案，三十歲陳姓男子多次聯繫廿六歲巴姓前女友未果，開車到對方住處「堵人」，見巴女獨自走在忠明路騎樓，下車攔人談判，疑因想復合遭拒，情緒失控下，接連使用雙刀砍刺，巴女當場遭頸部插刀，送醫不治，一名男子上前阻止也被砍傷，警方依殺人等罪偵辦陳男並建請羈押。

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30歲男 開車到舊愛住處堵人

犯案後陳男駕車逃逸，最終在北區西屯路巷弄內遭警方圍捕落網，他面對警方人員神情冷靜，承認雙方原本是情侶，其餘保持沉默，看不出情緒有明顯波動或悔意，目前戒護就醫中，

據了解，案發於昨天傍晚五點多，兩人先在忠明路騎樓爆發激烈口角，陳男隨即亮出小刀猛追巴女，過程中不斷揮砍，造成女方臉部多處刀傷，鮮血直流的巴女仍設法掙脫逃跑，雙方在人行道與車道間拉扯、跌倒翻滾，場面驚悚。

目擊者指出，現場傳出女子淒厲呼救聲，一對路過情侶見狀上前制止，其中三十一歲王姓男子挺身阻擋時，也遭陳男砍傷臉部，血流不止。

女淒厲呼救 下班尖峰時嚇壞人

駭人的是，巴女體力不支倒地後，陳男仍不罷手，竟取出另一把較大的尖刀，朝巴女頸部猛刺，刀尖直入要害，顯示陳男殺意堅決，巴女失去生命跡象，倒臥血泊中。

因事發時正值下班尖峰時段，眾多民眾目擊，皆感驚惶。

救護人員到場時，巴女身中多刀已無意識，其中頸動脈明顯遭重創，緊急送至中國附醫搶救，仍於晚間六時四十八分宣告不治。

見義勇為的王男臉部撕裂傷，意識清醒，也送醫治療；凶手疑砍殺時用力過猛，自己手部也受傷。

駕車逃、撞機車 圍捕落網

行凶後的陳男駕駛白色轎車逃逸約六百公尺時，擦撞一輛機車後逃入巷弄，警方圍捕攔截，陳男見無路可逃，下車趴地就逮，座車方向盤滿是其雙手留下的血跡，其手部及虎口亦有刀傷，由員警戒護送往國軍台中總醫院中清院區治療，並報請台中地檢署指揮偵辦。

陳男持刀追殺女友，女友一路逃跑。（民眾提供）

陳姓男子持刀砍殺女友致死，開車逃跑被逮。（民眾提供）

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