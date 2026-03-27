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    首頁 > 社會

    李伯道性騷霸凌撤職 不得回任法官和律師

    2026/03/27 05:30 記者楊心慧／台北報導
    李伯道涉性騷霸凌判撤職，不得回任法官和律師，退休金大減。 （資料照）

    李伯道涉性騷霸凌判撤職，不得回任法官和律師，退休金大減。 （資料照）

    懲戒法院前院長李伯道二〇二二年涉性騷遭彈劾後，又涉霸凌兩名女部屬，監察院去年三月通過審查監委王美玉、高涌誠調查報告，認定霸凌成立，移送懲戒法院職務法庭，與性騷案併案審理。懲戒法院職務法庭昨判李伯道撤職、停止任用一年，不得任律師、不得回任法官職務，且自始減少退休金及退養金六〇％。

    退休金及退養金縮減6成

    職務法庭認定，李對女部屬七次性騷擾案，有六次成立，包含拉手、環抱、摸背、摸手臂，稱「妳好香」、「要等五天才能見到妳，真是捨不得」等；另苛刻要求對待下屬，刁難請假、不能漏接電話及LINE訊息成立。

    職務法庭認定李有違失，卻始終否認，且事件發生時身為懲戒法院院長及法官，未謹言慎行、失守分際，嚴重損及司法信譽與人民信任，情節重大。

    李伯道發聲明表示，對於本案所引發的社會關注，始終秉持專業與尊重，期待司法能發揮定分止爭的功能，而非淪為打壓異己工具。

    律師﹕將工作便箋羅織為情書

    李伯道的辯護律師創名法律事務所王婉嘉律師，批評司法院違憲，轟合議庭曲解審判實務、掩蓋事實等，還公布遭性騷的被害人照片，指合議庭刻意忽視性騷申訴人於雲林活動期間，與李院長比鄰站立、神情愉悅的具體事證，而此事獲多名懲戒法院法官親見，還強將每週工作交辦的便箋，羅織為男女情愫之情書。

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