警搜索詐團假幣商 衣櫃等處藏1354萬

警方突襲蕭嫌位於高雄苓雅區的住處，搜出重達數十公斤、總額高達1354萬餘元現金。（民眾提供）

詐團設斷點有新招 廁間隔板上方交付贓款不碰面

刑事警察局南部打擊犯罪中心破獲跨境電信詐騙集團，查出不法所得逾三千萬元，其中一名退休公務員的八百萬元退休金被騙光；警方逮捕底層車手後往上溯源，追到第三層查獲卅八歲的假幣商蕭淳晃，在其住處角落及衣櫃等處起出一三五四萬元贓款。

請繼續往下閱讀...

警方指出，詐團透過臉書投放假投資廣告，誘使受害者下載APP操作股票，還對每位受害人量身打造「專屬公告」，上面除印有金管會的假官印，還有主委假簽章，以及被害人全名，要求須繳納獲利的百分之卅所得稅，才能領取獲利。

專案小組去年六月獲報展開追查，第一波先逮獲廿二名領款車手，再追出負責統整贓款的「收水手」、廿七歲藍姓男子，接著查出被害人的錢都流向第三層的蕭男，蕭再透過虛擬貨幣交易，將現金洗成泰達幣後，「回水」到位於柬埔寨的詐騙機房。

警方去年底突襲蕭男位於高雄苓雅區的住處，在房內搜出多部點鈔機，並在屋內翻出重達數十公斤的台幣現鈔，經清點總額有一三五四萬餘元。蕭男等人否認犯行，辯稱是正常幣商交易，仍被依詐欺、洗錢、組織犯罪等罪嫌移送高雄地檢署偵辦。

此外，中部警方發現詐團製造斷點的新手法，查出一名張姓男車手向被害人收取四百三十萬元贓款後，奉示到台中一處公園，再接到電話後進入某間公廁，從廁間上方隔板空隙，將現金傳給在隔壁廁間的「收水手」，傳接完張先離開，收水手清點後再出廁間，兩人都沒有見到面。

張男落網後，南投地院認為他曾當車手遭判刑入監，出獄之後重操舊業，且每次被抓很快承認犯行，卻又對同夥身分等避重就輕，將他判刑三年三月。

☆自由時報電子報提醒您，防詐騙專線︰165，報案專線︰110☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法