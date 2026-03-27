宸和集團創辦人 無照兼營4家律所

朱永煇在桃園市區街頭高掛市議員參選人廣告。 （記者余瑞仁攝）

朱永煇擬選桃園市議員 集團3人涉違律師法起訴

律師法規定無律師執照不得設立事務所而雇用律師，桃園市五十三歲男子朱永煇創辦「宸和集團」，由四十二歲女子王詩瑋擔任旗下管理顧問公司負責人，二人與許姓女子均無律師資格，卻涉嫌於二〇一六年十二月起，兼營四家律師事務所，聘任陳姓等五名律師擔任法律事務所律師兼所長，實際上由朱男、王女招攬訴訟業務及簽寫委任契約書，並決定委任費用多寡和收費，王女還負責管考律師差勤，許女負責行政工作。桃園地檢署將朱男、王女、許女依違反律師法起訴，查扣現金一七一三萬餘元、房產十一筆等犯罪所得，向法院聲請追徵。

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查扣1713萬與11筆房產

朱男近期宣布參選桃園市議員，拍攝及在臉書社群發表穿著競選背心圖像，也在桃園區道路旁設置參選人廣告看板；檢方認為，朱男以此營造在政治圈具有人脈，而向委任訴訟的當事人收取高額律師費。

宸和集團兼營法律事務所一事，包括桃園地院、全國律師聯合會、桃園律師公會均向檢方告發，還有曾委任該集團律師的當事人，發覺朱男無律師資格之後也提告。桃檢指揮桃園市調處搜索該集團，傳喚朱男等三人及相關律師到案。

5受雇律師移送懲戒

檢方起訴指出，朱男辯稱他是服務選民、聘請陳姓等律師擔任顧問；王女稱是出借辦公場所，公司主要業務為投資。但檢方掌握朱男、王女、許女向多名當事人收取律師委任費，主導訴訟策略，陳姓、洪姓等五名律師均稱受朱男、王女指派進行訴訟事宜，領取固定薪資，還被他們督導出缺勤及扣薪。

檢察官認定，朱、王、許三人涉嫌違反律師法，嚴重損及司法威信及當事人權益，將三人起訴，並以朱男、王女飾詞狡辯，向法院具體求刑一年。五名受雇律師違反律師法部分獲不起訴，但均移送律師公會懲戒。

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