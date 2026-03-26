中油徐漢收押 禁與外界任何型式接觸

中油煉製事業部前執行長徐漢棄保潛逃六天落網，被法官裁定羈押禁見。（記者李惠洲攝）

中油煉製事業部前執行長徐漢犯貪污罪棄保逃亡六天後在台東落網。檢、警調查，徐漢和林姓女友人曾多次勘查逃亡路線，三月十九日案發當天還在屏東萬巒碰面，共同破壞電子腳環，林女隔天即落網，徐漢則於二十四日在台東被捕，兩人均被法院裁定羈押禁見，法官並禁止徐漢閱報、收看電視及聽廣播等斷絕與外界任何形式接觸。

策劃的女友人 案發隔天就落網

據了解，中油煉製事業部前執行長徐漢，被控貪污二千七百萬元案，獲准五百萬元交保，橋頭地院排定三月廿三日一審宣判，不料徐漢於十九日中午在屏東萬巒鄉中正路，剪斷電子腳環棄保潛逃，橋頭地院隨即發布通緝，並沒收五百萬元保釋金。徐漢廿三日被判處二十五年徒刑。

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橋頭地檢署過濾徐漢逃亡前電子監控器留下的訊號座標，及調閱萬巒鄉中正路附近監視器等，查出他先從高市楠梓區住處搭公車到高鐵左營站（與台鐵新左營站共站），改搭台鐵列車到屏東潮州站，再從車站前攔計程車到萬巒鄉中正路下車，隨後破壞電子腳鐶並丟棄手機。

檢、警赫然發現十九日林女也在萬巒與徐漢短暫碰面，涉案情節重大，隨即在廿日前往高市楠梓區搜索，拘提林女到案清查，並聲請法院羈押禁見獲准。

據悉，林女經營禮品店，因生意往來而認識徐漢，在徐漢逃亡前，兩人曾多次到屏東萬巒勘查路線，尚未掌握徐漢後續要偷渡出海的計畫準備。

接應逃亡的男司機 也是通緝犯

二十一日下午，辦案人員在潮州大橋旁河岸，尋獲被丟棄的腳環和手機外，同時找到該名搭載徐漢的計程車運將，證實徐漢逃亡當天，攜帶行李和四個便當，隨後在由遭通緝的林姓男子駕車接應下，轉往台東縣金峰鄉某休閒農莊躲藏，二十四日晚上，警方循線逮獲徐漢與林男，連夜帶回高雄，徐漢身上廿二萬元「跑路費」遭查扣；林男因另案判刑六月未到案被通緝，則解送監獄服刑。

承辦檢察官嚴維德漏夜偵訊後，認為徐漢觸犯棄保潛逃、毀損公物等罪，涉案情節重大，並有逃亡之虞，昨天凌晨聲請法院羈押禁見。承辦法官昨天上午裁准羈押，並禁止接見、通信、收受書籍及其他物件、閱讀報紙、收看電視及聽廣播，但他的辯護律師不服，當庭提出抗告。

中油煉製事業部前執行長徐漢，逃亡時就藏身在台東這處渡假農莊Ｎ。（取自Google Maps）

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