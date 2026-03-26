魂斷柬國／林秉文早被跟蹤 警帶回5助理保鑣追內鬼

PGtalk負責人林秉文，廿三日晚間於柬埔寨西港遭伏擊槍殺身亡，依當地程序預估需等相驗完備後約一至兩週，才能赴柬領回遺體。。（資料照）

捲入「八八會館」洗錢案棄保潛逃的PGtalk負責人林秉文，廿三日晚間於柬埔寨西港遭伏擊槍殺身亡。最新調查指出，西港警方已帶回至少五名林秉文的助理、保鑣及目擊者偵訊，釐清案發狀況與是否有內應配合；至於家屬何時能處理後事，依當地程序預估需等相驗完備後約一至兩週，才能赴柬領回遺體。

據《柬中時報》報導及警方初步調查，林秉文在廿三日晚間於西哈努克市一處偏僻路段遇襲，行凶集團約有三至四人，抵達現場後隨即對其進行掃射，外傳死者身中廿九槍，其中有五槍擊中頭部，手段凶殘。

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西港警方調閱監視器發現，林秉文近期頻繁出入西港一處賭場，且案發前幾天就有一輛黑色汽車持續跟蹤，顯示這是一起有組織的預謀犯案。

針對外界傳言已有兩名嫌犯遭逮捕，西哈努克省警方昨出面澄清，強調案件仍在調查中，警方正持續展開追捕行動，目前並未拘留任何行凶歹徒。為突破案情，警方朝死者身邊人展開調查，帶回至少五名相關人士皆為貼身助理、保鑣或疑似目擊者，期望能從中拼湊出歹徒行蹤與犯案輪廓，並追查是否有人裡應外合。

在後續遺體處理方面，依據當地檢警的作業慣例，相關相驗及調查程序，通常需要耗費一段時間。一般預料，必須等整個相驗程序完全結束，大約需時一到兩週，當地單位才會透過越南代表處聯繫林秉文家屬，屆時家屬才能正式辦理相關手續並領回遺體。

潛逃海外的通緝犯綽號「鱸鰻」的「百億賭王」林秉文，為PGtalk負責人，出身自新北市地區三重、蘆洲地區的角頭，因捲入「八八會館」郭哲敏的地下匯兌案，涉及洗錢，二〇二三年間被檢方起訴，隔年放棄三百萬元保釋金，棄保潛逃海外，新北地院於去年一月以違反銀行法發布通緝，法務部調查局與刑事局將其列入外逃通緝犯名單。

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