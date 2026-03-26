泰女母親跨國尋女 警瓦解竹聯人蛇集團救出

竹聯幫信堂冠信會將受害泰國女子控制在暗巷內房屋。 （中壢警分局提供）

警短短五分鐘尋獲二女

廿歲泰國籍女子「小安」與同鄉陳女被介紹來台灣坐檯陪酒，對方聲稱兩週可賺六萬元，不料二人入境後，即遭竹聯幫信堂冠信會柯姓組長為首的人口販運集團控制行動、強迫從事性交易，小安的母親因遲遲聯繫不到女兒，持定位資訊向泰國官方求助，警政署接獲訊息立即轉知桃園市中壢警分局調查，短短五分鐘救出二女，檢、警向上追查瓦解該集團，桃園地檢署昨偵結依組織犯罪、人口販運防制法、妨害風化等罪嫌起訴柯男等九人。

慘！被逼賣淫 月事照做

檢警調查，「小安」與陳女在泰國時，經友人介紹來台工作，對方稱只要「坐檯陪酒」，短短兩週即可賺取新台幣五至六萬元，且雇主還出資支付機票費用，不料她們興沖沖入境後被帶往住宿地點時，護照與行李即遭扣留，更被強迫從事性交易，即便月事來潮仍得接客，行動遭監控，難以對外求援。

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小安的母親因遲遲聯繫不到女兒，提供女兒的手機定位資訊向泰國貿易經濟辦事處求助，案經警政署國際組特勤科轉報，中壢警方去年十一月廿六日晚間九點接獲通報，立即展開營救行動，員警根據定位資訊前往中壢區永興街一處超商清查，短短五分鐘內即發現被帶往採購生活物資的被害二女，當場逮捕負責監控的廿七歲李女，報請桃檢指揮擴大偵辦。

檢警查出該集團以竹聯幫信堂冠信會四十六歲柯姓組長為首，透過四十五歲黃男及卅歲陳女負責招募引誘泰籍女子來台從事陪酒與性交易，廿六歲黃男負責監控女子外出行蹤，在超商被捕的李女與五十六歲黃男負責整理房務、提供飲食及招攬男客，廿五歲葉姓等三名男子擔任馬伕，堪稱是黑幫掌控、分工明確的人口販運及應召站組織。

檢、警收網，將主嫌柯男等九人全數查緝到案，並查扣新台幣、日幣、港幣、泰銖及美金等不法所得共三十七萬餘元、行動電話十三支及筆記型電腦一台等證物。

員警循線在超商內營救出被控制賣淫的泰國籍女子。（中壢警分局提供）

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