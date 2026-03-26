在職10年偷上千尊神像／離職開店 骨折價和老闆競爭

警方追回1千多尊神像，市值超過7500萬元。 （民眾提供）

高雄市鳳山區某佛具店侯姓與黃姓兩名離職員工，任職十年間以螞蟻搬家方式，累計偷竊上千尊神像等物，侯女還以贓物開設佛具店、黃男開道場儲存贓物，以低價佛像和前老闆競爭，警方循線逮獲二人，追回一千多尊神像及四千多件神明祭祀用品，市值超過七五〇〇萬元，警訊後將二人依業務侵占、竊盜罪移送法辦。

市值超過七五〇〇萬

警方調查，黃姓男子（五十歲）及侯姓女子（四十七歲）曾於鳳山區某頗具規模的佛具店任職十年，黃男負責倉管兼送貨，侯女則為門市銷售，深受蘇姓老闆信任，持有倉庫鑰匙，兩人利用出貨搬運過程，以螞蟻搬家方式，十年來悄悄偷走上千尊神像，以及數千件神明祭祀用品，後來兩人陸續離職，侯女還於鳳山區開佛具店，黃男則於仁武區經營道場，以贓物做起無本生意。

請繼續往下閱讀...

上網發現神像遭賤賣

由於蘇姓老闆待人謙和，在鳳山開設的佛具店規模很大，連神像也是雇師傅雕刻生產，十年來對於行竊的兩名員工都未曾起疑；直到侯女近來透過直播主網售贓物，將偷來市價十萬元的神像賤賣二萬元，削價與蘇姓老闆競爭，蘇男意外從臉書發現自家神像遭人賤賣，於是與警方合作，將計就計約賣家面交，發現神像底座的戳印被刻意塗掉，確認網售的神像為贓物。

報警後約面交 逮正著

警方循報逮獲黃男、侯女，發現兩人因為贓物數量龐大、為規避警方查緝，刻意將贓物分藏多處，企圖製造斷點，增加查緝難度，經警方鍥而不捨、持續向上溯源，連續發動五波搜索，於侯女店面和倉庫等，以及黃男道場等，總計查扣一〇三四尊神像、四千多件神明祭祀用品，初估價值高達七五〇〇萬元。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法