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    首頁 > 社會

    連6任鄉長都出事 仁愛鄉民嘆沒面子

    2026/03/26 05:30 記者陳鳳麗／南投報導
    棄保潛逃的南投縣前仁愛鄉長吳文忠。（資料照）

    棄保潛逃的南投縣前仁愛鄉長吳文忠。（資料照）

    南投縣前仁愛鄉長吳文忠任內貪污，被判刑十八年六個月確定，但吳早在二審宣判後即棄保潛逃遭通緝。仁愛鄉地方人士透露，吳文忠三年前就出境了，地方有說他去越南，也有說他越南、中國兩邊跑。

    吳文忠三年前就跑了

    吳文忠曾任仁愛鄉代會主席，二〇一八年再選上第十八屆仁愛鄉長，任職期間向承攬鄉內工程的廠商索取回扣與賄賂，吳文忠收受回扣與賄賂的不法所得，逾新台幣八百多萬元，二〇二三年二月，吳文忠棄保出境後，當時地方很多人都知道他早就不在台灣。

    疑在中越兩國遊走

    地方人士也感慨，從第十三屆到十八屆仁愛鄉長，連續六任的鄉長不是貪污案被收押或被判刑，就是因賄選案被判當選無效而下台，讓仁愛鄉民深感顏面無光。

    第十三屆鄉長陳國雄，九二一震災工程採購涉圖利，一審被判刑六年，後來因適用圖利未遂之相關法條獲判無罪；第十四屆鄉長卓文華因多項公共工程回扣案，遭判刑十五年；第十五屆鄉長陳世光因賄選案被判當選無效下台。

    第十六屆鄉長張子孝因承辦工程涉貪一度遭收押，辦理「東眼山溪防砂壩下游砂包護岸緊急處理工程」等採購弊案，遭公務員懲戒委員會判決停止公務機關任用一年；第十七屆鄉長孔文博也是賄選案被判當選無效；第十八屆鄉長吳文忠判刑十八年半棄保潛逃。

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