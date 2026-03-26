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    二審判18年多卻沒境管 吳文忠大搖大擺搭機逃

    2026/03/26 05:30 記者許國楨／台中報導
    前仁愛鄉長吳文忠任內涉貪，二審加重改判18年10月，卻沒有境管，讓吳大剌剌從桃園機場潛逃出境。（資料照）

    前仁愛鄉長吳文忠任內涉貪，二審加重改判18年10月，卻沒有境管，讓吳大剌剌從桃園機場潛逃出境。（資料照）

    南投縣仁愛鄉前鄉長吳文忠任內收取工程回扣，一審被依貪污罪判處十八年六月徒刑、褫奪公權五年，上訴後，台中高分院二審加重改判十八年十月，法院認定吳文忠長期透過標案收取回扣，犯罪情節重大，但竟沒有任何境管，讓吳能在最高法院判決前的二〇二三年二月一日，從桃園機場潛逃出境。

    法官：均到庭 不用境管

    重罪的吳文忠大剌剌從國門出境，爭議也在此時浮現，吳文忠於一審期間以一百萬元交保並限制出境出海八月，台中高分院二審接審重判後，合議庭法官審酌吳均準時到庭，且依當時情狀，才未再另就境管部分做出裁定延長處分，導致吳竟在二〇二三年二月一日持護照，自桃園國際機場通關離境。

    加上當時案件仍在上訴最高法院審理階段，依法尚未定讞，且三審採書面審理，未強制被告到庭，也未即時啟動境管措施，形成制度空窗，直到二〇二四年八月，最高法院對案件作出「部分上訴駁回、部分發回更審」判決，其中駁回部分確定後移送台中地檢署執行，檢方通知吳到案卻未獲回應，始於同年十二月發布通緝。其餘撤銷發回判決確定案件，今年三月再由中檢併案通緝。

    法界：考驗司法威信

    法界人士指出，本案關鍵在於「是否限制出境」的裁量落差，一般而言，重大貪污案件若判處重刑，法院得依逃亡風險裁定限制出境或提高保釋條件，但吳文忠在二審重判近十九年仍未被境管，再加上保釋金額相對刑責偏低，讓他利用法律程序「時間落差」脫身，卻也讓司法威信面臨考驗。

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