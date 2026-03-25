天道盟正義會 武裝到牙齒／抄出衝鋒槍、霰彈槍10把長短槍

警方在桃園市楊梅區一家修車廠的廢棄車輛內搜到大批槍械、子彈及防彈裝備；其中槍械由多個黑色帆布袋分類包裝。（記者余瑞仁翻攝）

桃園市檢警偵辦活躍於中壢地區的天道盟正義會擁「行動軍火庫」案，昨天宣布破獲該黑幫在楊梅區一家汽車修理廠內藏放衝鋒槍、霰彈槍、手槍等長短槍十把，並起出防彈盾牌及可抵抗步槍火力的高階防彈衣一批，相關槍彈與防護裝備堪稱「武裝到牙齒」，黑市行情近千萬元，檢警逮獲廿六歲李姓男子等五名嫌犯，其中，李嫌經桃園檢方聲押獲准，打擊黑幫氣焰。

汽車修理廠淪地下軍火庫

中壢分局長林鼎泰說，去年一月接獲本案情資，報請桃園地檢署指揮偵辦，鎖定該幫派陳姓要角追查，但追查過程，陳於台六十一線快速公路車禍身亡，一度斷線，警方研判幫派軍火必然轉移其他成員掌管，另起爐灶經密集蒐證，發現黑幫平常將軍火藏匿偏僻郊區據點，一旦要動用就開車載運到場，以行動軍火庫方式靈活運用，最終鎖定該批槍械藏放楊梅某汽車修理廠的廢棄車堆中，非常隱密。

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檢警近日聲請桃園地方法院核發搜索票，中壢、楊梅警分局大批員警荷槍實彈入廠搜索，在兩部廢棄轎車內起出以多個黑色帆布袋分類分裝的衝鋒槍二把、霰彈槍三把、手槍五把與手槍半成品一把，及罕見的手槍延伸器及填彈器，還有彈匣十三個、子彈二六四發、霰彈五發與消音器、槍管等，另查獲可抵抗步槍火力的高階防彈背心八件、防彈盾牌兩面及開山刀、西瓜刀等刀械。

桃市警局刑事鑑識中心初步鑑定十把長短槍都是模型槍所改造，均具強大殺傷力，足以對社會治安造成重大威脅，檢警正溯源追查槍支來源與是否另涉刑案。

警方在桃園市楊梅區一家修車廠的廢棄車輛內搜到大批槍械、子彈及防彈裝備。 （記者余瑞仁翻攝）

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