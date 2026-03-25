曾叱吒賭場、操控職棒 百億賭王最終橫死異鄉

林秉文橫跨簽賭黑幫、支付產業與地下金融，號稱「百億賭王」，爭議不少，最終命喪異鄉。（資料照）

號稱「百億賭王」的林秉文前日深夜在柬埔寨，遭持槍歹徒伏擊身亡，而林於二〇二三年，涉洗錢案被起訴後，棄保潛逃海外，已被新北地院發布通緝。新北地院昨表示，目前尚未接獲林秉文身亡的相關證明文件，一旦確認死訊屬實，將會把其所涉案情，判決公訴不受理，並撤銷通緝。

林秉文出身於新北市蘆洲區，早年在地方勢力中嶄露頭角，隨後將事業重心轉往澳門賭場，結識澳門大亨「洗米華」周焯華並成為賭場廳主。二〇〇八年，他捲入職棒簽賭醜聞，當時被檢警認定為米迪亞暴龍隊幕後的實際操控者，「黑米案」不僅導致球隊遭到除名，也讓林秉文被判刑入獄。

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出獄後的林秉文試圖轉型為企業家，二〇二〇年起大力推廣PGTalk平台，並在二〇二一年高調協助資深藝人澎恰恰處理上億元債務。當時他以救世主形象出現，宣稱要利用電商分潤幫助對方還債，此舉讓他成功塑造出「重情重義」的商人形象。

高調協助澎恰恰處理上億債

然而，這個光環在二〇二二年底驟然消逝。檢警在追查郭哲敏集團所涉及的地下匯兌案時，發現林秉文經營的平台點數涉嫌淪為洗錢工具。林秉文隨後被逮捕並以三百萬元交保，二〇二三年被起訴。沒想到，林秉文在二〇二四年底多次無故不到庭，並於二〇二五年一月被法院發布通緝，隨後他甚至在臉書發文挑釁立委，聲稱回台時間由自己決定，態度極其囂張。

棄保逃一年多 再也回不了家

逃亡海外一年的林秉文，近期被拍到在柬埔寨西港出沒，疑似準備重操舊業。不料，前日深夜十一時許，傳出他在西港街頭遭遇襲擊，頭部中彈當場身亡。刑事局國際科昨證實，已透過駐外聯絡官確認死者身分為林秉文，這名橫跨簽賭黑幫、支付產業與地下金融的爭議人物，最終命喪異鄉。

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