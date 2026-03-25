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    首頁 > 社會

    囂張！在抖音直播 攬非法來台務農

    2026/03/25 05:30 記者黃淑莉／雲林報導
    雲林地檢署指揮移民署台中市專勤隊及彰化、台中警察局，破獲非法仲介集團透過抖音直播招攬泰籍人士來台從事農務。（雲林地檢署提供）

    雲林地檢署指揮移民署台中市專勤隊及彰化、台中警察局，破獲非法仲介集團透過抖音直播招攬泰籍人士來台從事農務。（雲林地檢署提供）

    泰國14男女觀光名義入境：工作沒想像中容易、也沒想像中多…

    看中農業缺工商機，泰國籍雙胞胎姊妹竟透過抖音（TikTok）公開直播招攬農工，十四名泰籍男女以觀光名義入境，卻到雲林從事種蒜等農務工作。雲林地檢署及移民署破獲該非法仲介集團，昨天依違反就業服務法起訴五十四歲陳姓主嫌等十七人，並函送雲林縣府依法強制驅逐出境。

    主謀泰籍孿生姊妹 逾期停留

    移民署台中專勤隊接獲情資，指泰籍人士在抖音上公開張貼招攬同鄉來台工作的廣告，且每日高調直播非法仲介泰籍人士在台工作情形，影片中還有田間種蒜後歡樂領現金、假日安排團康出遊的歡樂畫面，行徑囂張。

    雲林地檢署接獲專勤隊通報，由檢察官林穎慶指揮專案小組偵辦，搜證、確定行蹤後，前往陳嫌位在雲林斗六市民宅查獲陳嫌、娜娜及十四名泰籍男女，現場查扣手機、帳冊等犯罪證物。

    專案小組調查發現，去年七月至十月間，逾期停留的泰籍外僑雙胞胎姊妹娜娜、妮妮，以泰銖二萬四千元（折合台幣二萬一六〇〇元）代價，招攬泰國人以免簽證觀光名義來台，入境後再由陳嫌提供斗六住處作為宿舍，並由娜娜負責管理與泰籍人士溝通聯繫，載往雲林四湖等地農田種蒜，每日工資一六〇〇至一八〇〇元不等，陳嫌每日每人抽二百元。

    據指出，被查獲的泰籍人士透露，工作沒有想像中容易，很多人來沒多久就受不了長時間在烈日下從事農作而放棄，工作也沒有預想中多，還要被抽取仲介費。

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