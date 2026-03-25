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    首頁 > 社會

    自由日日shoot》秒詐上百人 警籲通訊APP加強認證

    2026/03/25 05:30 記者王捷、王憶紅／綜合報導
    台南警五分局破獲全國首件「LINE假帳號供應商」案。張姓男子假冒中華電信工程師，用「紅色電話」潛入機房盜上千筆市話、認證碼，賣給中國詐團賺逾百萬。（記者王捷攝）

    台南警五分局破獲全國首件「LINE假帳號供應商」案。張姓男子假冒中華電信工程師，用「紅色電話」潛入機房盜上千筆市話、認證碼，賣給中國詐團賺逾百萬。（記者王捷攝）

    南警破獲全國首宗「LINE假帳號供應商」案，其中有一名被害醫師陷入援交詐騙，遭騙三百萬元，為維護聲譽還不敢報案，單一個詐騙集團在短時間內就有上百名被害人，但以目前的偵查環境，警方無法跟上歹徒犯案速度，需要中華電信與各種通訊APP平台一起配合。

    南市警五分局偵辦這起醫師被假援交詐騙案，耗費半年蒐集資訊，突破「LINE假帳號供應商」，追出這些詐騙帳號，都是張姓男子潛入大樓機房，僅靠一支「紅色電話」就竊取上千筆市話號碼，提供中國詐團辦LINE假帳號。警方說，雖然歹徒的手法很簡單，但一開始偵辦人員根本摸不清楚這些假帳號怎麼出現，刑事局也將這件案子列為指標防制案例。

    警方呼籲中華電信等業者，應盡速修補市話管理漏洞，還有各種通訊APP也應該加強認證，一起防堵詐騙，才能讓歹徒無作案空間。

    紅色電話非中華電信設備 值勤會穿制服並配識別證

    中華電信指出，此詐騙案件中出現的「紅色電話」，非中華電信檢測所使用之設備。

    中華電信說，中華電信工程人員值勤時皆會穿著制服並配戴識別證，識別證上會載明施工人員姓名，民眾遇中華電信工程人員前往施工，可先確認是否已收到電洽或簡訊聯繫約定施工日期，如發現有可疑人士欲進入家中或大樓機房，建議保持冷靜，詢問確認對方姓名，並撥打中華電信廿四小時免付費客服專線〇八〇〇–〇八〇–一二三進行查證。

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