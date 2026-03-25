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    自由日日shoot》LINE假帳號供應商曝光 冒牌工程師侵門踏戶竊認證碼

    2026/03/25 05:30 記者王捷、王憶紅／綜合報導
    台南警五分局破獲全國首件「LINE假帳號供應商」案。張姓男子假冒中華電信工程師，用「紅色電話」潛入機房盜上千筆市話、認證碼，賣給中國詐團賺逾百萬。（記者王捷攝）

    台南警五分局破獲全國首件「LINE假帳號供應商」案。張姓男子假冒中華電信工程師，用「紅色電話」潛入機房盜上千筆市話、認證碼，賣給中國詐團賺逾百萬。（記者王捷攝）

    竊上千筆市話供詐團用

    南市警方破獲全國首件「LINE假帳號供應商」案，張姓男子假冒中華電信工程師潛入大樓機房，僅靠一支「紅色電話」便竊取上千筆市話號碼，提供中國詐團辦LINE假帳號，不法獲利超過百萬元，訊後依加重詐欺、恐嚇取財、竊盜、電信法等罪嫌移送偵辦。

    曾是中華電信外包人員

    電信人員檢測市內電話時，會將手持設備的二支夾線連接到宅內箱，透過線路來判斷市內電話是否有問題，而此詐騙案件中出現的「紅色電話」是檢測設備，剛好是紅色。

    藉檢查大樓機房竊市話

    四十六歲張男曾是中華電信外包工程師，發現大樓的市話機房有漏洞，只要利用俗稱「紅色電話」的「來電顯示器測試電話」功能，將電話插頭插入電話孔，撥打自己的手機，就能取得住戶的市話號碼，所以張男鎖定屋齡十至廿年的公寓大樓，以檢查機房名義竊取市話，再傳送給中國詐團註冊LINE帳號，而紅色電話並非中華電信專用，在淘寶等賣場都能輕易取得，張男也是透過網拍平台買到。

    再用紅色電話攔認證碼

    但是，申請LINE帳號除了需市話號碼註冊，也要用市話接收六位數認證碼才能申請，因此張男使用「紅色電話」在住戶市話未響鈴下，從機房端攔截認證碼並傳至海外，紅色電話也能在住戶未察覺前，監聽市話用戶的來電，每申辦一組假帳號，張男就能獲利一千元至一千五百元，而住戶也會在不知情下淪為共犯。

    去年三月間，南警五分局偵辦多件援交詐騙案，發現許多假帳號都是用市話申請，循線找到一名獨居婦人，婦人驚覺成詐欺共犯，嚇到說不出話來，警方才發現這種新型態犯罪。

    嚇！婦莫名淪詐欺共犯

    偵辦員警比對超過三萬筆通聯紀錄，從監視器畫面鎖定張男，報請新竹地檢署檢察官賴佳琪指揮，會同新竹縣警局刑大科偵隊，本月廿二日持票將張男查緝到案，現場查扣手機五支、電腦主機、七支「來電顯示器測試電話」及安非他命，全案也呈報刑事局作為案例分享，追查其他可疑對象。

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