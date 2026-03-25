為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    破壞電子腳環潛逃多日 中油「最貪執行長」 台東落網

    2026/03/25 05:30 記者蔡清華、劉人瑋／綜合報導
    「中油最貪執行長」徐漢破壞電子腳環棄保潛逃，昨晚在台東太麻里落網。（資料照）

    「中油最貪執行長」徐漢破壞電子腳環棄保潛逃，昨晚在台東太麻里落網。（資料照）

    中油煉製事業部前執行長徐漢被控貪污收賄二千多萬元，被稱為「中油最貪執行長」，一審判刑廿五年，徐在宣判前破壞電子腳環棄保潛逃，昨晚在台東太麻里落網，檢、警漏夜將他押解歸案，全案由橋頭地檢署偵辦。

    徐漢一審判處25年徒刑

    徐漢二〇二三年六月獲五百萬元交保，限制出境、出海，去年五月檢方建請法院命徐接受科技設備監控，但就在本月廿三日橋頭地院一審宣判前，十九日徐的電子腳環在屏東萬巒被破壞，行蹤成迷。

    檢、警掌握到徐漢十九日獨自到左營，搭台鐵到屏東潮州，抵達後再攔計程車到萬巒，近午抵萬巒鄉公所附近的中正路，下午一時五十五分電子腳環被拆除，科控中心證實徐棄保潛逃。

    檢、警掌握到一部白色轎車在徐的失蹤地點附近，之後就開往台東，最後抵達台東金峰鄉太麻里一處農莊，辦案人員多日埋伏，昨天下午六時許將他緝獲。

    檢、警發現，另有一名林姓男子與其同住，正進一步釐清其角色，檢、警不排除徐暫時留在農莊避風頭，再伺機偷渡出境。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播