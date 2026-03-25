破壞電子腳環潛逃多日 中油「最貪執行長」 台東落網

「中油最貪執行長」徐漢破壞電子腳環棄保潛逃，昨晚在台東太麻里落網。（資料照）

中油煉製事業部前執行長徐漢被控貪污收賄二千多萬元，被稱為「中油最貪執行長」，一審判刑廿五年，徐在宣判前破壞電子腳環棄保潛逃，昨晚在台東太麻里落網，檢、警漏夜將他押解歸案，全案由橋頭地檢署偵辦。

徐漢一審判處25年徒刑

徐漢二〇二三年六月獲五百萬元交保，限制出境、出海，去年五月檢方建請法院命徐接受科技設備監控，但就在本月廿三日橋頭地院一審宣判前，十九日徐的電子腳環在屏東萬巒被破壞，行蹤成迷。

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檢、警掌握到徐漢十九日獨自到左營，搭台鐵到屏東潮州，抵達後再攔計程車到萬巒，近午抵萬巒鄉公所附近的中正路，下午一時五十五分電子腳環被拆除，科控中心證實徐棄保潛逃。

檢、警掌握到一部白色轎車在徐的失蹤地點附近，之後就開往台東，最後抵達台東金峰鄉太麻里一處農莊，辦案人員多日埋伏，昨天下午六時許將他緝獲。

檢、警發現，另有一名林姓男子與其同住，正進一步釐清其角色，檢、警不排除徐暫時留在農莊避風頭，再伺機偷渡出境。

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