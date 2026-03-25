涉88會館案 棄保潛逃海外 「百億賭王」林秉文 柬埔寨遭槍殺身亡

「百億賭王」林秉文棄保潛逃海外，前晚傳出他在柬埔寨西港遭多名歹徒持槍掃射高達廿九槍，頭部中五彈身亡。（資料照）

綽號「鱸鰻」的「百億賭王」林秉文，因捲入「八八會館」郭哲敏的地下匯兌案涉及洗錢，二〇二三年間遭新北地檢署起訴，前年底在法院審理期間棄保潛逃海外，之後遭法院以違反銀行法發布通緝，前晚傳出他在柬埔寨西港遭多名歹徒持槍掃射高達廿九槍，頭部中五彈身亡；刑事警察局國際科昨證實林男遭到槍殺身亡，當地警方已循線帶回三、四人釐清案情中，未有台籍人士，至於開幾槍等犯案細節，傳言版本多，尚待進一步查證。

傳遭多名槍手掃射29槍 頭部中5彈

五十六歲林秉文在逃亡期間，曾多次透過臉書發文，表達潛逃並非是怕面對司法，主要是有個人因素需要處理，並跟立委徐巧芯在臉書隔空互嗆，徐要求「回來接受審判」，林則回擊「回去的時間是我自己來訂的！」，行徑非常囂張，成為社會輿論焦點。

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當時，檢、警單位有消息指稱林男藏匿於美國洛杉磯，去年底又掌握他現身柬埔寨西港，疑似在當地跟中國籍人士一起投資經營酒店賭場與協助洗錢等，欲重起爐灶。

前晚十時許，林男於柬埔寨西港住處出門散步遛狗時，突遭到三、四名槍手埋伏狙殺，傷重不治，槍手則駕車逃離，案發後當地警方已帶回相關人士清查中。

刑事局據報後，責由駐胡志明市警察聯絡官與當地辦事處協助家屬處理後續事宜，而遭槍擊的原因，可能是投資賭場、協助洗錢糾紛，或者本身財務問題引發，檢警正積極了解中。

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