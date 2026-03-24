岡山移工情侶胸腹中刀 陳屍床上

高市岡山區協仁街一棟透天民宅驚傳雙屍命案，一對越南情侶雙雙陳屍床上。（民眾提供）

兩人曾回越南提親 女方家人反對

越南籍移工劉男和同居女友阮女昨天凌晨雙雙陳屍在岡山區協仁街租屋處床上，兩人胸腹部都有刀傷，現場血跡斑斑，警方調查發現，兩人上個月曾返回越南提親，但遭女方家人反對，全案是否因感情受挫釀成悲劇，成為警方偵辦重點，檢方已排訂三月二十七日複驗。

岡山警分局調查，死者劉男（三十二歲）和阮女（三十歲）為情侶，分別在不同工廠上班，兩人原先同居，最近阮女搬出劉男住處，昨凌晨阮女跟弟弟說要去劉男家拿東西，結果遲遲未歸，阮弟跑到劉男租屋處查看，發現房門反鎖，找人開門後，當場驚見劉男穿著短褲，趴在全身赤裸的姊姊身上，兩人已氣絕身亡，地上還有一把刀。

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警方到場後發現，劉男和阮女胸腹部都有刀傷，現場血跡斑斑，因屋內未發現打鬥痕跡，無遭侵入跡象，警方初步排除有第三方介入，持續調閱監視器及釐清死者生前行蹤，以研判確切案發經過與死因。

門反鎖 初步排除第三方介入

警方訪查得知，劉男和阮女交往多時，兩人有意論及婚嫁，今年農曆過年曾回越南提親，結果劉男遭女方家人反對，返台後阮女搬出劉男住處，是否因感情受挫釀成悲劇，目前列為偵辦重點方向。

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