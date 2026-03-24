百果山無臉男命案》凶嫌疑湯男餵外甥毒品 狠奪命

警方逮捕凶嫌 吳男。 （警方提供）

彰化縣百果山產業道路發生虐殺命案，湯姓男子（三十二歲）臉皮被削掉、雙眼被挖出，慘死路邊！稍早傳出是「毒品黑吃黑」引發的殺機，但警方表示，在押主嫌張男（五十七歲）、吳男（四十九歲）均非毒品人口，案件起因於張男懷疑湯男餵毒品給他的外甥黃男，便撂人到湯男台中的住處押人，帶回百果山產業道路教訓，進而凌虐致死。

警方表示，施暴的一夥人都不務正業，案件起因黃男不斷向舅舅張男抱怨死者疑似對他餵毒，張便撂吳男找湯男算帳。一夥人廿日凌晨零點到台中逢甲商圈押走湯男，先在埔心鄉和員林市繞行，二點車子開往百果山的產業道路，雙方疑似在車內發生激烈爭吵，一夥人在產業道路旁對湯男施虐，其中張男持刀朝湯男心臟刺一刀，吳男也對湯男痛毆，同行的黃男和張男的妻子吳女也在現場，但兩人都沒有動手，檢方諭令三萬元交保。

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至於為何把死者的臉皮削掉、挖出眼珠？嫌犯等人均否認或三緘其口。檢方將在廿四日對遺體進行相驗，確定究竟是生前凌虐、削皮抑或死後毀屍滅跡。

警方表示，死者的臉被削掉，眼珠也被挖出，無法用面容比對，死者身上有極為特殊的紋身標記，透過這個紋身標記過濾，迅速鎖定死者就是台中毒品人口湯男。警方確定死者時，家人還不知兒子已遇害。

員林偵查隊另一組幹員則從百果山各產業道路過濾可疑車輛，結果在一處產業道路口發現一部車輛在凌晨二點出現，但監視畫面非常模糊，車牌無法辨識，幹員心力交瘁之際，林厝派出所卻傳來深夜二點曾到湖水路夜間巡邏，巡邏員警與一部車輛擦身而過，調出行車紀錄器，剛好與偵查隊要找的車輛一模一樣，兵分多路到埔心鄉、田尾鄉逮張男、吳男等人，所有涉案人在案發後不到十二小時內落網。

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