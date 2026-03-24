殺陶晶瑩恩師 染毒外甥 忘恩弒親判無期

借錢不成痛下殺手，朱男刺死阿姨。（資料照）

朱禹治討錢遭拒行凶 翹二郎腿抽菸看警消處理

卅九歲染毒富二代朱禹治，三年前縱火燒家被逐出家門，因缺錢而跑到七十六歲阿姨、中山女中退休國文老師譚家化住處外借錢遭拒，竟當街持水果刀猛刺阿姨多刀，命中心臟當場死亡，朱男留在現場翹著二郎腿抽菸冷眼看著警、消處理；士林地院國民法官法庭上週開庭時，檢察官朗讀著家屬思親信件時，朱男竟聽到打瞌睡。士院昨依殺人罪將他判處無期徒刑、褫奪公權終身。可上訴。

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譚家化是台北市高中國文名師，在中山女中育才無數，也是藝人陶晶瑩的恩師。上週五開庭時，譚老師的丈夫和三位兒女都表達不願原諒朱男，希望判處無期徒刑。法院昨提解朱到院，但他不願入庭聆判，在候審室等待結果。

二〇二三年十一月廿九日上午十時許，朱男在譚婦家的社區主要道路埋伏，攔阻譚婦問「有沒有錢可以匯給我」被拒，竟揪住她的頭髮拖行，譚婦尖叫高呼救命，朱男左手抓她頭髮、右手持水果刀連刺譚婦胸口，刀刃穿透右心室與中膈致命。路人聽到慘叫聲靠近出聲嚇阻，包圍並喝令朱「不准走，等警察來」，朱坐在路旁緣石上翹腳抽菸冷眼旁觀警、消救人。

富二代曾縱火燒家被逐出

朱男家族經營科技公司，家境富裕，他染毒後情緒不穩，二〇二三年曾縱火燒家而被逐出家門；譚婦和丈夫都是退休教師，譚婦曾私下掏錢幫助朱男，不料竟死於忘恩負義的「白眼狼」。

上週五開庭時，譚夫說妻子案發前還匯款幫助口足畫家，卻突遭橫禍，他認為朱是謀殺，故意拖到水溝蓋旁再動刀以加速失血；女兒痛哭說，她每天帶著母親的計步器，要替她走完每天八千步，請國民法官「看見我們的傷痛、聽見我們的哭泣」；譚的小兒子說家屬只要求法院最基礎的「天地良心」，全家都處於無限悲痛中，需要法院撫慰救贖的是被害人家屬，不是被告。

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