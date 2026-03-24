為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    使用仿冒儀器 年撈千萬 連鎖醫美「全密醫」 起訴10人

    2026/03/24 05:30 記者蔡清華／高雄報導
    檢警於北、高三據點查扣超音波治療儀、肌膚之光注射系統、冷凍溶脂等多台列管醫材及藥品。（記者蔡清華翻攝）

    檢警於北、高三據點查扣超音波治療儀、肌膚之光注射系統、冷凍溶脂等多台列管醫材及藥品。（記者蔡清華翻攝）

    橋頭地檢署偵辦以彭紫媛為首，在北、高連鎖開設三家醫美工作室的醫美詐欺集團，該集團涉嫌自中國輸入禁藥及仿冒醫材，由四名無執照人員執行療程，集團並與酒店經紀搭上線，引發酒店小姐趨之若鶩，一年狂撈近千萬元，彭女等十名被告被依組織犯罪條例、詐欺、醫師法等罪嫌偵結起訴。

    涉自中國輸入禁藥及仿冒醫材

    橋檢主任檢察官蘇恒毅、檢察官莊承頻於二〇二四年九月發動搜索，於北、高三據點查扣超音波治療儀、肌膚之光注射系統、冷凍溶脂等多台列管醫材及藥品，其中「超音波治療儀」為自中國輸入的仿冒品，且列管藥品均違法輸入，彭女被羈押禁見。

    經查，彭女於二〇二三年十月間與王涵、劉紋伶、陳愃錞等人共組醫美團隊，均未取得醫師資格，另有六人負責攬客，或輸入禁藥及醫材。

    經統計，彭女醫美集團成立一年犯罪所得共計九百萬餘元；另陳愃錞於住處經營工作室，為客戶施打肉毒、玻尿酸、膠原蛋白增生劑等，非法獲利三百萬元。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播