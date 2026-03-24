使用仿冒儀器 年撈千萬 連鎖醫美「全密醫」 起訴10人

檢警於北、高三據點查扣超音波治療儀、肌膚之光注射系統、冷凍溶脂等多台列管醫材及藥品。（記者蔡清華翻攝）

橋頭地檢署偵辦以彭紫媛為首，在北、高連鎖開設三家醫美工作室的醫美詐欺集團，該集團涉嫌自中國輸入禁藥及仿冒醫材，由四名無執照人員執行療程，集團並與酒店經紀搭上線，引發酒店小姐趨之若鶩，一年狂撈近千萬元，彭女等十名被告被依組織犯罪條例、詐欺、醫師法等罪嫌偵結起訴。

涉自中國輸入禁藥及仿冒醫材

橋檢主任檢察官蘇恒毅、檢察官莊承頻於二〇二四年九月發動搜索，於北、高三據點查扣超音波治療儀、肌膚之光注射系統、冷凍溶脂等多台列管醫材及藥品，其中「超音波治療儀」為自中國輸入的仿冒品，且列管藥品均違法輸入，彭女被羈押禁見。

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經查，彭女於二〇二三年十月間與王涵、劉紋伶、陳愃錞等人共組醫美團隊，均未取得醫師資格，另有六人負責攬客，或輸入禁藥及醫材。

經統計，彭女醫美集團成立一年犯罪所得共計九百萬餘元；另陳愃錞於住處經營工作室，為客戶施打肉毒、玻尿酸、膠原蛋白增生劑等，非法獲利三百萬元。

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