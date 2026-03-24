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    赴澳門賭場 刷卡換籌碼 博弈集團跨境洗錢 不明金流330億

    2026/03/24 05:30 記者黃淑莉、姚岳宏／綜合報導
    雲林地檢署指揮刑事局及多縣市警方破獲知名「九州娛樂城」等跨境博弈洗錢集團，現場查獲大筆現金。（ 雲林地檢署提供）

    雲林地檢署指揮刑事局及多縣市警方破獲知名「九州娛樂城」等跨境博弈洗錢集團，現場查獲大筆現金。（ 雲林地檢署提供）

    雲林地檢署指揮刑事局及多縣市警方破獲知名「九州娛樂城」等跨境博弈洗錢集團，透過「溢繳卡費」方式把不法的賭博款項提前匯入「刷卡手」的信用卡帳戶，再到澳門賭場刷卡換取賭場籌碼再換成港幣洗錢，檢警逮捕卅歲廖姓主嫌等廿人，經清查該集團不明金流高達三三〇億元，昨偵結全案，依違反洗錢防制法起訴。

    廖姓主嫌等20人遭起訴

    雲林地檢署接獲刑事局情資，指有不法集團透過精密分工與跨境操作，大量招募「刷卡手」（刷卡車手）到國外洗錢，涉案金額龐大，由檢察官林柏宇、蔡少勳指揮偵辦，陸續發動查緝行動，逮捕廖嫌、周嫌等廿人。

    雲檢表示，該集團透過廖嫌在臉書粉專、LINE群組分享澳門賭場回饋情資，夥同熟悉賭場運作的周嫌，在群組中招募跨境刷卡手，由集團跨境把博弈等不法資金匯款到刷卡手的信用卡溢繳帳戶中，藉此提高信用卡刷卡額度。

    收到款項已入帳後，刷卡手拿著具有高額刷卡額度的信用卡到澳門賭場，利用賭場高額現金儲備而且不會嚴格審查客戶金流的特性，在賭場內刷卡兌換籌碼，佯裝要在場內賭博，實則未賭博或只是小賭，隨即把籌碼退回賭場兌換為港幣，或直接交給集團在當地幹部。

    雲檢指出，該集團從二〇二三年至查獲，各帳戶不明金流合計超過三三〇億元，查扣涉案人員帳戶二億五千多萬元，另現場扣得二百多萬元、點鈔機及數十張信用卡。

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