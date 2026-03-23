議員批中市府放任舊城風化產業擴散

議員批市府放任舊城風化產業擴散。 （民眾提供）

近日一張以台中公園為核心的流鶯「另類地圖」宛如地下版導覽圖引發熱議，也引起台中市議員關心，直指這張梗圖不只是玩笑，而是反映舊城區長期失衡與風化產業盤根錯節的現實問題。

市議員黃守達表示，台中公園周遭流鶯問題，其實是市府長期漠視舊城發展結果，原本繁華熱鬧的住商混合大樓，沒落後成窳陋地區，市府既無整建規劃又無都更進度，才導致流鶯聚集，引發梗圖之譏，警察取締執法只能治標，治本之道還是要回歸舊城街區的地方創生。

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市議員陳俞融則指出，該網路梗圖凸顯台中風化產業問題長期未解，市府卻始終未見有效作為，任由問題擴散，讓城市形象一再被拿來調侃。

第一警分局則表示，去年八月起運用「情境犯罪預防」策略，結合執法與環境改善等多元作為，截至上月份止，夜間盤查疑似流鶯女子每月平均數下降四十一％，專責警力每日白天至深夜，以步巡、車巡及守望等方式，持續盤查、驅離及查緝流鶯及尋芳客，並針對特定皮條客及集團式犯罪溯源偵辦斷根。

至於台中市政府也多方強化「環境維護」，園區內外佈建七十七支監視器並與公園內派出所介接，由派出所及建設局雙軌監看，杜絕不肖風氣，此外，建設局也逐步汰換成亮度較高的LED燈，讓週邊環境因照明充足，「一片光明下」降低行人被騷擾機率。

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