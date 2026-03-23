網傳台中流鶯地圖 還標爆乳妹、泰妹

網路瘋傳台中流鶯分布圖，台中議員批反映舊城區長期失衡與風化產業盤根錯節的問題。 （民眾提供）

一張台中市「另類地圖」近日在網路瘋傳，標示的不是景點、美食，而是被戲稱為「快樂產業版圖」的流鶯分布位置，圖片以台中公園為中心，周邊街區被網友用紅線圈出，並標上「熟女區」、「台妹」、「爆乳妹」等字樣，宛如旅遊導覽圖般，不少人看了直呼「根本老司機地圖」。

從網友製作的這張梗圖可見，整個範圍大致落在公園周邊數條街道，附近還能看到地圖標示飯店與店家，紅線像是路線圖般繞了一圈，每個區塊被標示不同類型族群，彷彿有人細心整理後才製作出這份「民間版分布圖」。

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熟悉當地情況的民眾表示，台中公園周邊原本就是台中人口中的「老江湖地帶」，多年來形成特殊生態，但近年明顯出現結構變化，討論區中指出，現在街頭看到的族群與過去大不相同，東南亞面孔比例增加，年齡層也更年輕，因此吸引不少外地客專程前來「見識」。

有老司機留言說：「這張圖其實還滿準的，很多人都知道大概在哪幾條街活動。」也有人開玩笑表示：「原來還有分區經營，像百貨公司樓層導覽。」、「這比觀光地圖還詳細」。

但也有網友說，這類資訊未必完全準確，而且現場狀況本來就經常變動，有時候只是一時聚集，隔一段時間又會換地方，畢竟街頭型態的活動流動性高，並非固定攤位，有人更形容，這不只是地圖，而像是一份民間社會學筆記，記錄著城市角落的另一種生活樣貌。

網路瘋傳台中流鶯分布圖，議員批反映舊城區長期失 衡與風化產業盤根錯節的問題。 （民眾提供）

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