鳶嘴山28處保命繩遭破壞 再現「殺人陷阱」

鳶嘴山小檔案

台中市和平區熱門登山路線鳶嘴山，過去就曾因引導繩遭破壞，民眾跌落受傷，破壞者曾被判刑，未料近日又傳出類似事件，經統計，多達廿八處繩索被割斷、鬆動，形同埋下不定時炸彈，除林業保育署緊急示警外，山友也痛批，這些繩索不僅是輔助工具，更是保命關鍵，此舉「根本是殺人行為」。

鳶嘴山部分步道坡度高達近八十度，攀登過程高度仰賴引導繩輔助，一旦繩索失效，後果不堪設想，類似事件早有前例，二〇二二年間，一名鄭姓登山客行經峭壁路段時，誤拉遭割斷的引導繩，當場墜落約廿公尺深邊坡，造成骨折受傷，事後更被山友形容為「超完美殺人陷阱」。

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警方追查後，查出是五十八歲王姓男子持折疊刀於不同地點割斷繩索，被台中地院判刑四個月。

然而時隔數年，類似情況竟再度上演，林業保育署台中分署十九日接到山友通報，鳶嘴山路線廿七點三K支線發現多處攀爬輔助引導繩疑遭人為割斷，廿日完成全段巡查，前天並會同台中市和平警分局雪山派出所蒐證完成。

林業保育署巡查︰割斷15處 鬆綁13處

經全面巡查統計，割斷共十五處，另有十三處鬆綁，除啟動全面巡檢，針對有安全疑慮的引導繩先行拆除並收回，避免誤用，並於步道入口加強安全提醒，目前全案已朝涉嫌妨害公務罪偵辦，並將研議提起民事損害賠償。

山友痛批破壞者根本是在謀殺

台中分署表示，鳶嘴山為中部熱門登山路線，地形具挑戰性，安全永遠是第一優先，呼籲大家共同守護山林環境，勿破壞公共設施，而山友獲知訊息後大罵破壞者根本是在謀殺，和四年前鳶嘴山步道二到三K被割光一樣，破壞者的行為像殺人，當一條保命繩索可能隨時失效，這條被譽為「最美中級山」的路線，讓每一步都踩在危險邊緣。

鳶嘴山岩壁陡峭，引導繩是輔助、保命關鍵。 （民眾提供）

林業保育署台中分署會同雪山派出所完成現場蒐證。（林業署提供）

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