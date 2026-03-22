生母連兒名都寫錯 兄弟聲請繼母收養獲准

兩兄弟聲請繼母收養，但生母痛心拒絕。兄弟指控，生母自幼離家且頻繁討錢，連名字都寫錯。法官認生母未盡教養義務，裁定准許繼母收養。（記者王捷攝）

父病 母帶財產離家

兩名成年兄弟向台南地方法院聲請繼母收養，生母痛心請法官考慮身為母親的感覺。兄弟反控生母在父親生病後帶走財產離家，他們一度沒錢吃飯，被迫讀國中時還要打工，生母又打電話來要錢；兩兄弟更直指生母連他們的名字都寫錯，法官最終裁准收養。

國中打工 母來討錢

繼母與兩兄弟的生父於二〇一一年結婚。生父過世後，繼母與兩名成年繼子簽署收養契約，並取得配偶同意，向法院聲請認可。兩兄弟向法官表示，繼母從國小開始照顧他們，視如己出，並未再生育其他子女，他們期盼透過合法程序，未來能扶養照顧繼母，讓繼母晚年有依靠。

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生母阻收養喊心痛

生母在法院審理時提出異議，指收到收養通知時很震撼，收養不只是情感上的認同，是已經完全改變親子的關係，這對一個媽媽來說是多心痛的一件事，她沒辦法同意，以前她只要回娘家，就會找小兒子吃飯，但到後來她傳訊息給兒子，都沒有回應，請法院審慎衡量成年人是否有收養的必要性。

兩兄弟說，弟弟讀國小時，生母半年到一年才見一次面，每次吃飯的話題都是跟父親要錢，生母常打電話、傳簡訊，也都是向父親要錢。哥哥說，讀國中時他開始打工，生母得知後也開始跟他要錢，但生母連他們的名字都會寫錯，長大一點後，每次跟生母吃飯都不知道要講什麼，最後不再跟生母吃飯。

繼母長年承擔母職 判准

台南地院指出，收養成立將停止與原生父母權利義務，原則上要經原生父母同意，但民法規定，若父母對子女未盡保護教養義務，可以例外免除同意權，保障被收養者權益。法官認為，繼母長年承擔母職，與兩兄弟建立深厚情感依附，雙方有成立法律上親子關係真意，符合收養制度目的，裁定准許收養。

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