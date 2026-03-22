150萬被黑吃黑 慘遭斷尾／詐團上級要車手去報警 警一鍋端

詐騙集團上演黑吃黑戲碼，江姓車手詐取150萬現金後，遭黃男、聶男及梁男等人盯上，洗劫一空。（示意圖，資料照）

馬來西亞籍江姓男子去年被詐欺集團吸收，來台當車手取款一五〇萬元，但剛得手就被五名假扮警察的惡徒搶走，江男趕緊回報詐團上級，上級疑認為江男辦事不力、已無利用價值，竟要江男報警，擺明要「斷尾」江男，江男報警後果然自投羅網。警方後來查獲三名「黑吃黑」男子，三人被判刑二年八月至三年二月不等，江男也被判刑一年半，執行後驅逐出境。

任務失敗的馬籍車手 判一年半

判決書指出，江男二〇二四年底來台當車手，上級「小建」於去年一月五日指示他到彰化市一家咖啡店，向遭到假投資詐騙的蔡姓男子取款一五〇萬元，同時，身分不明男子「武庚」指示男子黃宏騏等五人伺機劫財。

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黃男等五人先埋伏於咖啡店附近，等江男拿到錢後，五人謊稱是警察，動手架住江男逼問：「收水的東西呢？」並命令「蹲下來、拿出來」，奪走江男背包內的一五〇萬元，五人各分得十萬元，剩餘一百萬元交給「武庚」指示的人。

劫財案外案應是詐團內部的黑吃黑犯行，但江男並不清楚，緊張地向「小建」回報錢遭搶走，「小建」指示江男直接報警。警方聽他描述取款過程，立刻將他逮捕，事後又抓到黃男等三名假警察，尚有一人在逃，一人身分不明。

江男雖主動報警，彰化地方法院卻認為，江男不是主動承認當車手，是被警方「合理懷疑」是車手而逮捕，不符合自首減刑要件，但他之後坦承犯行，可酌予減刑。

黑吃黑3人 最重判三年二月

另三人承認假冒警察取財，辯稱只構成詐欺或恐嚇取財罪，否認有搶奪犯意，但彰化地院法官依監視器畫面等證據，認定三人利用江男身為車手的心虛畏懼心理，假冒警察公然掠取財物，以結夥搶奪罪判黃男三年二月，另二人賠償詐欺受害人蔡男各廿萬、廿五萬元，各被判刑二年八月，可上訴。

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