李傅中武夫婦800萬交保 假日火速籌足

李傅中武（左）與妻子林金俐（右）完成辦保，離開台北地檢署。 （記者張文川攝）

娘家姻親當人頭助理 15年逐年替換規避審查

台北市四連霸國民黨籍山地原住民市議員李傅中武，涉長期利用娘家親戚當人頭詐領助理補助款，十五年來詐逾千萬元。台北地檢署廿日指揮台北市調查處發動五路搜索約談，從前天深夜至昨凌晨陸續移送李傅中武夫婦與五名姻親等七人至北檢，檢察官複訊後諭令李傅中武五百萬元、其妻林金俐三百萬元交保，皆限制出境、出海。

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兒80分鐘拖現金行李箱辦保

北檢昨上午八時廿分許命李傅中武夫婦交保後，李傅的兒子有備而來，九時四十分許即拖著裝有八百萬元現鈔的行李箱到達北檢辦保，十時廿多分完成交保、境管手續。李傅夫婦獲釋後，神情疲憊，面對媒體追問「議員有詐領嗎？」「有沒有委屈要澄清？」等問題皆未回覆，一家三口緊牽著手，一語不發上車離開北檢。

妻涉操辦詐領金流 列主要共犯

李傅的五名姻親也列被告，檢方複訊後諭知李傅中武的小舅子林金生與其妻周彩紅各六十萬元交保、大姨子林金鶯五十萬元交保，三人亦限制出境、出海；林金鶯的兒子陳昆宏十萬元交保，李傅的陳姓岳母獲無保請回。

檢調追查，李傅中武疑自二〇一一年至今年間，利用妻子娘家姻親充當人頭助理，卻未實際從事助理工作，並以輪流分段的方式，申請公費助理補助款，且逐年替換「陣容」，藉以規避市議會的審查機制；林金俐雖有實際擔任公費助理，但她涉嫌為丈夫操辦詐領金流去向，列為主要共犯。

檢察官漏夜複訊後，認定李傅等人涉犯貪污治罪條例的「利用職務機會詐領財物」、刑法「行使偽造公文書」等罪，詐領金額高達上千萬元助理補助款，嫌疑重大，但無羈押必要，諭令六人各五百萬至十萬元交保。

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