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    首頁 > 社會

    遇惡犬 雙眼對視、蹲下裝拿石頭

    2026/03/22 05:30 記者劉曉欣／彰化報導
    76歲婦人遭3犬攻擊，全身多達200多處撕裂傷。 （民眾提供）

    76歲婦人遭3犬攻擊，全身多達200多處撕裂傷。 （民眾提供）

    彰化縣發生三隻惡犬攻擊老婦人，並在凶狠撕咬下造成被害人全身出現二百多處傷口的駭人事件。鹿港鎮鹿和訓犬學校校長楊暐楨表示，面對惡犬在路上追逐，不要尖叫刺激牠，如果是走路，最好是雙眼對視狗，蹲下並假裝拿石頭；如果是騎腳踏車或機車，加速離開是上策。

    不要尖叫刺激牠

    楊暐楨指出，無論是有飼主放養的狗，還是流浪狗，都會把常活動的地方視為地盤，也就是「佔地為王」，對路過人車，狗會認為是侵入自己地盤，而有衝出來追逐的行為，因此，他呼籲飼主應把狗繫繩或關好，不應該認意放養，必須善盡管束責任。

    彰化市長林世賢從政前是獸醫師，他表示，遇狗追逐時，除非能跑得比狗快，否則，可能在緊張下會陷入更危險局勢，他同樣建議停下來，雙眼與狗狗對視，假裝撿石頭比較好。

    林世賢認為，管理狗最重要的是植入晶片，應該全面提高植入晶片率，才能避免飼主棄養或是任意放養，同時建立動物警察制度，由動物防疫所與動物警察配合，透過調閱監視器與植入晶片的雙管齊下，才能終止一再傳出放養的狗攻擊人的事端。

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