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    首頁 > 社會

    飼主恐涉過失傷害致重傷罪

    2026/03/22 05:30 記者劉曉欣、張瑞楨／彰化報導
    監視器拍到，案發前一天社區內已有一名騎機車路過的年輕人遭犬隻追咬。 （民眾提供）

    監視器拍到，案發前一天社區內已有一名騎機車路過的年輕人遭犬隻追咬。 （民眾提供）

    針對犬隻咬人事件，高等檢察署曾撰文告訴民眾，飼主會有刑事的過失傷害、過失致死罪責，還有民事損害賠償，以及動物保護法的行政處罰；發生在彰化縣的惡犬狂咬老婦事件，受害老婦人家屬已提出過失傷害告訴，也將提起民事求償。彰化縣動物防疫所指出，如果確定咬人的犬隻有飼主，將依動物保護法開罰三千元到一萬五千元。

    動防所指出，犬隻傷人事件多與飼主管理不當有關，一般寵物如果飼主任意放養，沒有繫牽繩或未採取適當防護措施，可依動保法規定裁罰三千元到一萬五千元；如果是政府公告屬於攻擊性的犬種，以及曾有攻擊紀錄的犬隻，出入公共場要有成年人以一點五公尺以內的鍊繩牽引並配戴嘴罩，未遵守規定者處三萬至十五萬元罰鍰。

    最重判關三年 還有民事賠償、行政罰

    刑事責任方面，飼主若因未盡管束義務，致人遭狗攻擊受傷或死亡，觸犯刑法過失傷害罪、過失致死罪；若被攻擊的是「動物」，因為動物在法律上屬於「物」，除非能證明飼主有毀損犯意，否則毀損罪不處罰過失，但仍有民事損害賠償之責。

    以本案飼主恐涉過失傷害罪來看，普通過失傷害最重可處一年徒刑，但致重傷者最重處三年徒刑。此罪為告訴乃論，和解撤告可免刑。

    至於民事，民法規定「動物加損害於他人者，由其占有人負損害賠償責任」，「占有人」是指管領動物的人，通常指飼主。司法實務上，通常會依過失比例判決賠償金額，例如有一飼主把獒犬關在鐵籠，但只用門栓與折疊椅擋住籠門，張先生好奇靠近查看，獒犬闖出籠外咬傷臉部，法官認為飼主管束不足，但張先生自己也有過失，判決飼主負擔七成責任，張先生三成。

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