嬤遭圍攻追咬 縫200針／無繫繩3犬 被藏起來了

76歲婦人的衣服被狗咬得支離破碎，僅剩一邊掛在肩上，裸露的右手臂滿是血痕。（民眾提供）

疑養雞場放養

彰化縣埤頭鄉驚傳惡犬攻擊老婦人事件，七十六歲林姓阿嬤下田農作時，突遭三隻惡犬圍攻狠咬，造成全身多處撕裂傷，背部與腿部共有二百處傷口，送醫後因傷重住院；警方發現三隻惡犬疑似是一家養雞場放養，平日無繫繩，任其自由進出，事發後還疑被人帶走藏匿，事件引發附居民恐慌，要求彰化縣政府儘速提出對策。

嬤下田突遭攻擊

林姓阿嬤是在本月十一日中午於農地工作時，突被三隻中大型犬攻擊，她奮力抵抗才把狗趕走，但手、腳、臀部等多處撕裂傷。監視器畫面顯示，阿嬤幾乎全身受傷，衣服被狗咬得破碎，僅剩一邊掛在肩上，裸露的右手臂滿是咬痕，邊走邊滴血，忍著劇痛、步履蹣跚地牽著腳踏車回家，後方甚至還有犬隻徘徊不去，過程令人怵目驚心。

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忍痛牽單車回家

家屬表示，阿嬤送醫後，全身傷口多達二百餘處，且傷口夾雜泥沙，雖清創縫合，仍出現化膿症狀，需長時間治療。家屬調閱監視器時還發現，案發前一天，社區內已有一名年輕人遭犬隻追咬，未料隔日發生更嚴重攻擊事件。

家屬痛批，養狗的飼主沒有善盡管理責任，加上主管部門對流浪犬問題處理消極，讓農民長期暴露在危險之中。

前一天 騎士被追咬

彰化縣議員吳錦潭說，地方民眾反映，涉事三隻狗疑為附近養雞場飼養，不僅白天出沒，也曾在深夜追逐機車騎士。據了解，三隻行凶惡犬事後疑被人帶走藏匿。

彰化縣警局北斗分局表示，追查後，發現疑似攻擊阿嬤的三隻狗，可能是案發地附近的養雞場飼養，會聽從養雞場業者的命令，平時均未繫繩，目前三隻狗不再出現養雞場。

狗會聽養雞業者命令

警方指出，阿嬤的家屬已提告過失傷害罪，另有一名受害機車騎士近日也會報案，警方預計廿三日傳喚養雞場業者到案說明，並會同動物防疫所檢視涉事狗隻的生活情況，若飼養屬實，飼主須負起過失傷害的刑責，以及民事賠償責任。

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