掌摑律師留言嗆殺 台中悍女收押

林女在法院走廊掌摑台中律師公會事理事長，檢方昨向法院聲請羈押獲准。（資料照）

台中市林姓女子涉傷害三名女律師案，本月十七日開庭時，台中律師公會理事長吳中和及十多名律師出庭聲援，未料林女竟在法庭外走廊掌摑吳，引爆法律界怒火。林女挨告後，台中地檢署昨傳訊她到案，認定她先前已有類似涉案紀錄，為防再度施暴，並確保後續偵查程序順利進行，將她當庭逮捕聲請羈押，獲法官裁准。

四十六歲林女因涉傷害案於十七日赴台中地院開庭，當天包括台中律師公會理事長吳中和在內，多名律師到場旁聽聲援，開庭前，林女在法院走廊突然情緒爆發，出手攻擊吳中和並伴隨言語羞辱，場面混亂，然而法院當下未依現行犯將林逮捕，審理庭法官反而將庭審改為不公開審理。中院面對被告暴力的消極態度，引發律師界不滿，台中律師公會與律師全聯會都發出怒火，質疑法庭處置失當。

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林女則毫無悔改之意，十八日晚間又在某立委臉書下方放話：「這群律師教唆記者長期跟蹤騷擾，你他X敢不敢查？吳等人（稱某三位律師）洩露偵查不公開內容給媒體施壓司法機關，你不是應該去殺他們三個嗎？」

台中地檢署隨即指派主任檢察官黃嘉生率同檢察官蔡承翰成立專案小組，指揮警方蒐證後，迅速傳喚相關證人到案說明，並調閱監視器畫面及驗傷資料。

檢方查出林女除本案涉嫌以強暴手段傷害及公然侮辱律師，早在去年十一月就曾在法院開庭時，違反維持秩序命令並恐嚇律師，之後亦多次與律師發生衝突，甚至在案發隔日透過網路發表恐嚇他人生命的言論，行為有持續升高趨勢。

檢方綜合相關事證與其過往涉案紀錄，認定林女涉犯傷害、恐嚇、公然侮辱及違反法庭秩序等罪嫌重大，且有反覆實行暴力犯罪之虞，昨傳訊到案後當庭逮捕，向法院聲押獲准。

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