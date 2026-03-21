徐漢在萬巒山區失聯 疑設斷點誤導追捕

中油煉製事業部前執行長徐漢棄保潛逃。（資料照）

中油煉製事業部前執行長徐漢涉貪二千七百萬元，二〇二三年獲准五百萬元交保，配戴電子腳環科技監控，全案預定本月廿三日宣判，徐竟於十九日下午棄保潛逃。檢警追查逃亡路線發現，徐先從左營高鐵站轉搭火車到屏東潮州，隨機攔計程車向屏東山區行進，於萬巒鄉提前下車，前段設下斷點，後段則疑似想引導警方朝山區方向追捕，故警方不排除他可能在專人接應下，轉往屏東狹長的海岸線偷渡出境。

屏東百公里海岸線 有利坐桶子偷渡

地方上認為，棄保逃往山區或東部，落網可能性極高，反而屏東海岸線逾百公里，南端與菲律賓各小島僅一水之隔，長年以來，這片國境之南邊陲地帶，被傳為適合「坐桶子」出境的首選熱區。屏東警方與海巡署不敢掉以輕心，全力追緝中，屏東縣警局已動員內埔、枋寮及恆春分局，針對通往沿海的主要幹道、廢棄工寮與民宿進行地毯式盤查，嚴防徐漢趁隙移往枋山或恆春半島偷渡。

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橋頭地院表示，審理徐漢貪污等案，先前對其限制出境、出海，實施科技監控，配戴電子腳環，以及每週三、週六定期以手機在住家門牌號碼前自拍後，上傳科控中心完成電子報到，他最後報到時間是十八日晚間。

徐漢潛逃後，高雄楠梓警分局、橋頭地檢署、屏東地檢署等單位全面追緝，至昨天無所獲，昨已對他發布通緝，沒入五百萬元保金。

檢警掌握，徐漢十九日上午從高雄市楠梓區住所獨自到左營高鐵站（與台鐵新左營站共構），但未搭高鐵，而是轉搭南下的台鐵區間火車到屏東潮州，抵達潮州火車站後，坐上一輛排班計程車開往山區，近午時經過屏東萬巒鄉中正路，刻意選無監視器的林邊溪堤防附近下車，下午一時五十五分科控中心自動回報，徐配戴的電子腳環遭破壞拆卸，檢警打手機不通，證實棄保潛逃。

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