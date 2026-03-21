徐少東逃國外 打卡在月球挑釁司法

三聯集團負責人兼中華致公黨副主席徐少東（右）上訴期間棄保潛逃；他逃亡前，曾與前總統馬英九合照。（資料照，民眾提供）

三聯集團負責人徐少東，以老鼠會吸金廿二億餘元，卻於上訴三審期間棄保四千一百萬元偷渡出境，最高法院前天將他判處十三年有期徒刑定讞。徐少東去年五月走透過人蛇集團，循「海路」兩階段偷渡潛逃，先是持他人證件買船票搭客船至澎湖，再轉乘遊艇至海峽中線附近、換搭快艇出境，去年十月中秋連假期間他竟囂張地在臉書連發三文，標註自己在月球、朝鮮，公然挑釁公權力。

兒報警協尋 疑高人指點脫鉤

徐少東的兒子去年五月十一日報案指出父親離家失聯，只留下手機、家書，還說父親「離家出走」前情緒低落，擔心他想不開。警方調閱周邊監視器影像，確認徐少東於同月九日清晨離家，數天後傳簡訊給兒子聲稱「人在日本」，法界研判徐經過高人指點，藉此讓兒子與棄保潛逃案脫鉤。

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最高檢察署指示高雄、澎湖地檢署聯合偵辦，查出徐少東去年五月九日先冒用他人身分證，買船票由嘉義布袋港搭客船前往澎湖，隔天由同夥開車載到青螺沙嘴海岸，轉搭李瑞進的「長諭號」遊艇出海，航行至七美島以西約一卅〇公里、海峽中線附近由另一艘快艇接應，航向北方逃亡。

澎湖地檢署偵結起訴協助徐逃亡的許義鑫等人，通緝徐少東並發函外交部廢止、註銷徐少東的護照，高雄地院裁定沒收徐少東的多案共四千一百萬元具保金，高等法院高雄分院亦發布通緝。

換3艘船逃出境 不排除藏中國

澎湖地院今年二月依違反入出國及移民法罪，判協助徐偷渡的許義鑫五年六月、許瑞足五年、李瑞進四年四月、幫助犯李瑞林一年十月，沒收犯罪所得共八十八萬七千元及扣案的長諭號遊艇；湖西鄉民代表洪良合獲判無罪；主導偷渡的人蛇集團要角鄭常嘉也逃亡，通緝中。

徐少東去年十月間在臉書發出三文，故意標示他的位置在月球、朝鮮、馬尼拉，檢警不排除他藏匿在中國。

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