防逃！三聯吸金22億 老董判11年 火速拘提發監

涉貪案宣判前夕，中油前執行長徐漢拆掉電子腳環逃亡。最高法院19日駁回三聯集團吸金案4被告上訴定讞，為防再有人潛逃，檢方火速於20日上午將董事長張永昌（左2）等4人拘提發監。 （中央社）

三聯集團負責人徐少東等人，被控以老鼠會方式「假銷售、真吸金」廿二億六六七〇萬餘元，高等法院高雄分院前年七月依違反銀行法罪將徐判刑十二年、洗錢罪判刑二年，兩罪合併應執行十三年有期徒刑，徐少東卻於去年五月上訴三審期間棄保潛逃。最高法院前天駁回上訴，徐少東確定判刑十三年、併科罰金一億元，他已被發布通緝。

徐少東判13年 罰一億

同案三聯董事長張永昌也被判刑十一年定讞、三聯策略長朱園銘七年、台中區處長黃瓊隆九年、高雄二區處長江宗儒八年，因有徐少東潛逃前例，加上前天又發生犯下中油貪瀆案的被告徐漢潛逃，法院通知檢方啟動防逃機制後，高雄地檢署昨立即拘提四人到案，直接發監執行。

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三聯集團自二〇一五年至二〇一九年間以老鼠會方式，對外假藉銷售商品名義向民眾收款，目的卻是真吸金，四年間吸金規模高達廿二億六六七〇萬元，被害投資人多達四〇一六人。

高雄地檢署起訴全案後，高雄地院諭知徐少東四千萬元交保，限制出海、出境並限制住居。全案經法院審理六年，最高法院最終依銀行法、洗錢等罪判徐少東十三年有期徒刑、併科罰金一億元，共犯張永昌等人，各判七年至十一年不等刑期定讞。

除吸金還介選 審理中

徐少東曾經身兼中華致公黨主席，另被控於二0二四年接受中國統戰部門官員指示，配合製作、發布拉高郭台銘聲量、打壓國民黨提名候選人侯友宜的不實民調，操作「郭柯配（郭台銘配柯文哲）」，介入我國總統大選，被依違反總統及副總統選罷法、反滲透法、國家安全法起訴，高雄高等分院審理中，也已對徐發布通緝。

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