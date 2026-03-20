台中情侶雙屍 男買刀返回 疑瞬間割頸前女友

警方蒐證帶回水果刀等證物。（民眾提供）

交往一年多 上週甫分手 女方家屬：男求復合不成行凶

前晚被發現的台中市西區一處新落成出租套房情侶雙屍命案，警方連夜調閱監視器與現場勘驗後，因死者之一張姓男子前天凌晨外出買刀後即返回租處，此後再無他人進出命案現場，死者方女父親也指證張男對女兒糾纏不清，警方不排除張男求復合未果，趁女方進浴室時偷襲割頸，之後自殘身亡，檢警正進一步釐清確切死因及案發經過。

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據了解，三十歲張男與曾有一段婚姻的同齡方女交往一年多，上週剛分手，二人於前天凌晨零時五十七分一同返回租處，約半小時後張男獨自外出，在附近五金百貨店買水果刀後返回。

現場無掙扎或打鬥跡象

鄰居證稱，凌晨二時許聽見該屋內傳出疑似爭吵聲，接著到了晚間七時，方女未依時到超商上班，店長通知其母親，家屬與房東進屋查看，赫見二人倒臥浴室血泊中，警、消獲報到場時兩人已明顯死亡。

兩遺體交疊呈Ｔ字型

警方勘查，兩具遺體呈現面部朝下姿態，張男腳掌伸出浴室外，方女倒臥其上方，二人肢體交疊呈T字型，不過浴室洗髮精、沐浴乳等瓶罐擺放整齊，未見明顯翻動、掙扎或打鬥跡象，研判凶殺事件是在一瞬間發生。經檢視，方女頸部有兩處刀傷，張男頸部有五處，沾血水果刀掉在地上，現場門窗完好、無外力侵入跡象。

男嗜賭成天當伸手牌

方女家屬表示，男方長期工作、經濟狀況不穩，甚至沉迷百家樂賭博，成天當「伸手牌」向方女要錢，連放在枕頭下的壓歲錢也被拿走；方女上週提出分手要求張男搬離，張雖搬走物品，但仍糾纏方女。

家屬說，本來可以好好結束，「如果真的是他（張男）做的，就是畜生」，方女可能是在毫無防備下遭到偷襲，張男行徑應是預謀，「明顯就是求復合不成行凶」。

至於有無藥物或其他因素介入，警方昨報請檢察官會同法醫相驗後，將解剖進一步調查釐清。

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