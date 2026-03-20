「才勝德謂之小人」檢批高智識勾詐團 惡性非一般車手能比擬

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桃園地檢署昨將勾結境外假檢警詐騙集團、在台取款及洗錢逾億元的山楓旅行社董事長吳思源、會計師莊志強、明仁會大姊頭肖文娟、連鎖酒商「九條通」創辦人江偉等九人起訴。

檢察官審酌該集團惡性重大，嚴重危害社會治安與金融秩序，特別在起訴書中引用司馬光資治通鑑的名言：「才德全盡謂之聖人，才德兼亡謂之愚人，德勝才謂之君子，才勝德謂之小人」，批莊男等挾優異智識與崇高社會地位，卻知法犯法，對法益侵害之深遠與惡性，已非一般車手或底層組織成員所能比擬，因而對吳、莊等人分別求處十八年、十五年不等重刑。

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檢方查出，吳思源主導的詐團，以假檢警老梗騙取被害人個資、信用卡後分工細密，吳是指揮樞紐，負責尋找可配合盜刷的實體店家，肖女負責聯繫境外機房及境內指揮車手盜刷，莊男利用會計師人脈接洽願意配合的店家，呂男是掮客及監控車手角色，集團找到連鎖酒商「酒條通」江偉正、黃姓日式餐酒館負責人、劉姓及蔡姓超商加盟主、許姓物流商，提供旗下實體店家作為盜刷通路及運送盜刷商品銷貨變現。

酒商盜刷一八〇〇瓶麥卡倫

超商加盟主盜刷逾五萬包菸

為突破各發卡銀行單筆刷卡額度的上限，該集團以資金審查話術，誘騙被害人申請大額保單借款，或利用取得的金融卡帳戶，將現金溢繳到信用卡帳戶，因而使可用額度瞬間提高，或冒用被害人個資向銀行申請調高額度，最後透過配合的實體店家大量盜刷菸酒。

起訴指出，二〇二四年底有六名被害人遭盜刷一一三〇萬元，其中，酒商配合盜刷高達一八〇〇瓶麥卡倫洋酒，超商加盟主協助盜刷五萬六〇二包洋菸等。

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