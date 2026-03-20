為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

關閉此視窗 請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁 > 社會

    台灣里狂刷70億 起訴166人

    2026/03/20 05:30 記者黃佳琳／高雄報導
    專案小組於去年6月發動大規模搜索，查扣台灣里 公司名下不動產、黃金及存款共約9000餘萬元。（民眾提供）

    專案小組於去年6月發動大規模搜索，查扣台灣里 公司名下不動產、黃金及存款共約9000餘萬元。（民眾提供）

    利用SEO技術 確保融資廣告在Google搜尋排名居首 吸引信用不佳者

    合法第三方支付「台灣里國際有限公司」負責人簡坤松在兩年內虛設八十一家人頭公司，配合賭博網站洗錢並向銀行詐領刷卡金，累計不法所得高達近七十億元。雄檢昨偵結依組織犯罪、詐欺及洗錢等罪名起訴一百六十六人。

    檢方指出，二〇二三年三月起，台灣里公司實際負責人簡坤松、名義負責人黃柏菖及妻子潘靜敏等人，為了幫不法業者漂白黑錢，大肆成立八十一家人頭公司 ，一邊配合九十五個非法賭博網站洗錢卅三億元，另一邊則自營「刷卡換現金」業務，向國內銀行詐領高達十四億元的刷卡款項；此外，該集團還處置了廿二億元來源不明的金錢，藉此規避洗錢防制法的監督。

    簡坤松逃亡 妻幫藏錢、串證

    專案小組去年六月發動大規模搜索，查扣該公司名下不動產、黃金及存款共約九千萬餘元，偵辦過程中，簡坤松的配偶林女不僅協助購買外匯隱匿犯罪所得，更在簡男逃亡後，負責隱匿資產並指示共犯串證。

    雄檢指出，黃柏菖等人深諳網路流量密碼，利用SEO技術確保融資廣告在Google搜尋排名居首，藉此吸引信用不佳的客戶，集團與客戶議定九至十五％的高額手續費後，再由黃妻潘靜敏等人挑選名為「DVD1」等四十家人頭商店，生成虛假的付款連結供客戶刷卡。

    虛假付款連結 供客戶刷卡

    雄檢說，這套「機動付款」系統在完全沒有實際交易的情況下，透過銀行對特店類別（MCC）的被動信任，讓發卡銀行誤以為是合法消費而代墊款項。檢方統計，台灣里公司共與持卡人共謀執行六萬一千五百多筆虛假交易，受害發卡銀行高達四十一家；其中，中國信託、台北富邦、玉山、國泰世華、台新等五家龍頭銀行，撥款金額均超過一億元，另有廿家銀行撥款超過五百萬元；台灣里公司則透過「自己代理」的方式向自己請款，從中獲取高達一億四千一百萬餘元的洗錢犯罪所得。

    台灣里國際有限公司負責人簡坤松逃亡中。（取自調查局網站）

    台灣里國際有限公司負責人簡坤松逃亡中。（取自調查局網站）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    圖
    圖 圖 圖
    相關新聞
    社會今日熱門
    圖
    看更多！請加入自由時報粉絲團

    載入中
    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播