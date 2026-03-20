台灣里狂刷70億 起訴166人

專案小組於去年6月發動大規模搜索，查扣台灣里 公司名下不動產、黃金及存款共約9000餘萬元。（民眾提供）

利用SEO技術 確保融資廣告在Google搜尋排名居首 吸引信用不佳者

合法第三方支付「台灣里國際有限公司」負責人簡坤松在兩年內虛設八十一家人頭公司，配合賭博網站洗錢並向銀行詐領刷卡金，累計不法所得高達近七十億元。雄檢昨偵結依組織犯罪、詐欺及洗錢等罪名起訴一百六十六人。

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檢方指出，二〇二三年三月起，台灣里公司實際負責人簡坤松、名義負責人黃柏菖及妻子潘靜敏等人，為了幫不法業者漂白黑錢，大肆成立八十一家人頭公司 ，一邊配合九十五個非法賭博網站洗錢卅三億元，另一邊則自營「刷卡換現金」業務，向國內銀行詐領高達十四億元的刷卡款項；此外，該集團還處置了廿二億元來源不明的金錢，藉此規避洗錢防制法的監督。

簡坤松逃亡 妻幫藏錢、串證

專案小組去年六月發動大規模搜索，查扣該公司名下不動產、黃金及存款共約九千萬餘元，偵辦過程中，簡坤松的配偶林女不僅協助購買外匯隱匿犯罪所得，更在簡男逃亡後，負責隱匿資產並指示共犯串證。

雄檢指出，黃柏菖等人深諳網路流量密碼，利用SEO技術確保融資廣告在Google搜尋排名居首，藉此吸引信用不佳的客戶，集團與客戶議定九至十五％的高額手續費後，再由黃妻潘靜敏等人挑選名為「DVD1」等四十家人頭商店，生成虛假的付款連結供客戶刷卡。

虛假付款連結 供客戶刷卡

雄檢說，這套「機動付款」系統在完全沒有實際交易的情況下，透過銀行對特店類別（MCC）的被動信任，讓發卡銀行誤以為是合法消費而代墊款項。檢方統計，台灣里公司共與持卡人共謀執行六萬一千五百多筆虛假交易，受害發卡銀行高達四十一家；其中，中國信託、台北富邦、玉山、國泰世華、台新等五家龍頭銀行，撥款金額均超過一億元，另有廿家銀行撥款超過五百萬元；台灣里公司則透過「自己代理」的方式向自己請款，從中獲取高達一億四千一百萬餘元的洗錢犯罪所得。

台灣里國際有限公司負責人簡坤松逃亡中。（取自調查局網站）

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