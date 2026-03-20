法人名譽受損算得清？學者：無形損失難估

永慶房屋在大台北地區懸掛看板，並透過影音平台、社群媒體、廣告文宣或於搜尋引擎下關鍵字廣告等多重管道，散布「黑心信義還我錢來」文字及圖片；台北地院一審判永慶房屋須給付信義房屋一千萬元，並在永慶房仲網首頁刊登原告勝訴啟事七天。（取自Google Maps）

信義房屋對於永慶房屋的負面行銷手法提告，獲台北地方法院判賠一千萬元，這起名譽與商譽的賠償案，不僅震撼房仲業界，在法律界也熱議「法人名譽權」，最高法院民事大法庭去年六月的最新裁定統一了法律見解，判定名譽權不僅保障自然人，公司法人也具有名譽權，法人名譽或信用遭受侵權而受損時，也可請求損害賠償。

民事大法庭於二〇二五年六月廿日作成統一法律見解的裁定，法人的名譽或信用因侵權行為而遭受侵害，致使法人受到對其設立目的有重大影響、且無法以金錢量化的損害時，法人亦可依民法第一九五條第一項前段，請求對方賠償相當金額。

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司法實務上，以往法院大多以「法人不是人，沒有『精神上』痛苦」為由，一概否定法人的名譽損失求償。大法庭定調，法人的名譽或信用，因侵權行為或債務不履行而遭受侵害，即使不能證明所受損害的金額，或證明方法顯然有重大困難，法院也應依民事訴訟法規定，酌定其數額。

高雄科技大學科技法律研究所教授羅承宗表示，信義房屋與永慶房屋之間的侵害名譽權訴訟案審理數年，審判堪稱牛步化，在複雜的民事案件中，從受害法人提出法律訴訟開始一路到三審確定，期間受害法人所遭受的侵害與抹黑，往往不曾止息。

學者：應正視訴訟時持續失血的隱形成本

羅承宗強調，法人因名譽受到侵害所衍生的有形、無形損失，比帳面上能呈現者更為鉅大，例如消費者信任度崩盤，導致營業額下降、企業形象受損、人才招募流失，甚至對內部員工士氣的打擊，法院都不應該視而不見，即使法院裁判了鉅額賠償，但受害企業的真實損失，往往遠超乎判決書上的數字。

羅宗承指出，現今網路傳播極速發展，密集且長時間的社群惡意操作，或是搜尋平台的關鍵字貶抑廣告，殺傷力難以估算，法官在審理商業惡意競爭案件時，除了仰賴傳統財務與品牌鑑價報告，更應正視企業於訴訟期間持續失血的可觀隱形成本，以更具實質嚇阻力的賠償機制，合理擴大損失認定，才能有效遏止惡質同業持續以成本低廉的抹黑手段，輕易對競爭品牌造成無法挽回的傷害。

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