找明仁會中籍大姊頭當幹部 指揮盜刷 旅行社董座詐騙洗錢逾億 求刑18年

山楓旅行社董事長吳思源為首的詐騙集團，找竹聯幫明仁會的大姊頭肖文娟擔任詐團幹部。（記者邱俊福翻攝）

以山楓旅行社董事長吳思源為首的詐騙集團，結合執業會計師莊志強及找來加入竹聯幫明仁會成為大姊頭的肖文娟，勾結境外假檢警電信詐騙集團，除替詐團取款，還涉與連鎖超商加盟店長蔡培文與劉峻愷，以及「酒條通」酒類專賣店酒商江偉正等人，運用盜刷手法洗錢，至少有卅二人受害、財損逾億元。

會計師、超商店長、酒商 勾結害32人

桃園地檢署昨天依詐欺、組織犯罪、洗錢等罪嫌起訴九人，對詐團在台主嫌吳男、莊男、肖女、江男，分別求處十八、十五、四、三年徒刑，其餘五人求處五到十年不等徒刑，並建請續押吳、莊、肖等六人。

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警方調查，四十歲肖文娟是嫁來台灣的中國籍女子，被明仁會吸收後，成為大姊頭，她又被吳思源找來擔任詐團幹部。吳男是詐團的境內指揮樞紐，肖女協助聯繫境外機房及境內指揮車手盜刷，莊男則利用會計師人脈接洽願意配合的店家，並協助洗錢。

警逮主嫌6人起訴9人 肖女求刑4年

警方先於去年八月破獲肖女旗下的車手團勾串知名連鎖3C經銷商人員洗錢案，進而鎖定吳、肖等人，並掌握詐團先誆騙被害人交付名下提款卡、信用卡後，再誘騙借貸等，將款項匯入所屬信用卡繳款帳戶，同時向銀行申請提高刷卡額度，並將被害人信用卡綁定於車手持用的手機「Apple Pay」，前往配合的酒商、超商與餐酒館等場所盜刷。

刑事警察局電信偵查大隊第一隊年初先後逮捕吳男、肖女、莊男等人，檢方複訊後將吳男等六人聲押獲准，昨起訴九人。

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