台中情侶浴室雙屍 疑殺人後輕生

台中市西區昨驚傳情侶雙屍命案，轄區第一分局漏夜偵辦中。（民眾提供）

兩人胸口都有多處刀傷

台中市西區一處出租套房十八日晚間驚傳雙屍命案。一對均為三十歲的情侶被發現陳屍在浴室內，兩人面朝下倒臥地面，身旁及地面留有血跡，警方及消防人員破門進入時二人已明顯死亡，初步研判，現場沒有外力入侵跡象，不排除其中一方行兇後再輕生可能，但詳細死因與事發經過仍待進一步調查釐清。

女沒到班 老闆通知找人

台中市警局第一分局是在十八日晚間七時十九分接獲報案，指西區五權五街附近某出租套房內疑似有人受傷。據了解，在超商工作的方姓女子當天未正常到班，老闆聯絡不上人後相當擔心，通知其親友前往租屋處查看，未料遲遲無人應門，只好報警求助。

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警、消破門 驚見慘案

警、消人員到場後破門進入，在小套房浴室內發現方女與同齡張姓男友倒臥地面，兩人身上均有血跡，已無生命跡象明顯死亡，未送醫。

警方立即封鎖現場並通知鑑識人員到場採證，初步檢視，門鎖與窗戶均無破壞或外力闖入跡象，但兩人胸口均有多處利刃傷。

門鎖與窗戶無破壞跡象

目前警方同步調閱周邊監視器畫面及訪查附近住戶，以釐清兩人死亡前的行蹤與互動情形，全案已報請檢察官指揮偵辦，後續將透過鑑識與相驗結果釐清兩人確切死因及事發經過。

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