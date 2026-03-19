律師挨巴掌 司院擬法院安全指引

全國律師聯合會到司法院抗議，最後由李玲玲交給司法院新聞及法治宣導處處長兼發言人吳定亞聲明書。（記者楊心慧攝）

台中一名四十六歲林姓女子因涉傷害三名女律師案於前天開庭，台中律師公會理事長吳中和及十多名律師出庭聲援，未料開庭前，林女竟在走廊掌摑吳，台中地院卻未依現行犯將林女逮捕，引發外界質疑。全國律師聯合會昨號召律師赴司法院提三大訴求，包含要求台中地院更正新聞稿、評估將法官指揮監督責任送交法官評鑑委員會、要求司法院建立律師人身安全機制。

全國律師聯合會赴司院抗議

司法院昨提出改善作為，將要求各級法院依案件性質及當事人情況預先評估衝突風險，若有安全疑慮，開庭前後應採取動線隔離並增派法警強化維安；同時研擬訂定「法院安全指引」，明確規範安全措施與執法標準，以提升法院整體應變與防護機制。

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全國律師聯合會理事長李玲玲、副理事長蔡順雄等多名律師昨到司法院抗議，遭掌摑的吳中和表示，林女今年二月在法官面前，揚言要殺他，但台中地院沒任何處置，若當時採取強制處分或依現行犯逮捕，後續暴力應可避免。

李玲玲說，此問題更涉及司法院對各級法院在安全管理、高衝突當事人應對專業、教育訓練與風險預防等監督機制明顯不足。蔡順雄則批「若被打的是法院內的法官、檢察官，會用相同標準嗎？」此事大家都無法忍受，這一巴掌等於是打在所有律師的臉上。

法務部長譴責攻擊行為 研議修法

立法院司法及法制委員會昨上午召開專題質詢，法務部長鄭銘謙譴責攻擊行為，並承諾速查、加強偵查庭安全，未來也將研議修法保障律師人身安全。

台中地院前晚聲明，強調法警當下無法立即判斷吳理事長是否受傷，才未逮捕，吳中和對此說法無法接受，痛批很離譜，根本是「睜眼說瞎話」。

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