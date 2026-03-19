大叔裝女聲交友 詐團11人起訴

檢警查扣2輛作案用車。（新竹地檢署提供）

吳姓男子等人所組成的愛情詐騙集團，專門在社群平台建立大量假女性帳號，張貼美女照片、抽獎訊息等內容吸引網友關注，一步步誘導被害人上勾，不僅招募未成年人入團，組織更擴大至中國等海外地區；新竹地檢署指揮桃園市警方長期蒐證，成功瓦解該集團，查獲吳男等十一名涉案成員，其中八人經聲押獲准，全案依組織犯罪、詐欺、洗錢防制法等罪嫌起訴。

還跨境騙 8幹部收押

檢方指出，詐團去年五月由吳男等人發起運作，在新竹縣新豐鄉租屋設立機房。該集團在社群平台大量建立假女性帳號，張貼美女照片或帶有誘惑性的內容吸引關注，待累積粉絲後即私訊被害人，以交友、見面或中獎為由，誘使對方支付「入群費」或「會員費」。

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為了提高成功率，該集團不僅由男性假扮女性，甚至招募少女參與對話或是接聽電話，營造真實交友情境，降低被害人的戒心。當被害人付款後，即轉由境外客服接手，進一步誘導其進行儲值或虛擬貨幣交易，持續詐取金錢。

更嚴重的是，部分成員利用交友過程取得被害人信任後，誘使其提供私密影像，再以散布影像為由進行勒索；若被害人拒絕配合，甚至將影像加工後上傳網路，嚴重侵害個人隱私與名譽。

檢方審酌犯行情節，認為主要被告分工明確、犯罪持續且影響層面廣，已對社會秩序與民眾財產安全造成重大危害，依法對核心成員吳男等人建請處以四年以上不等徒刑並併科罰金。

檢警查扣手機35支等證物。（新竹地檢署提供）

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